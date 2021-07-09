أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 بعد مراجعة أرامكو السعودية

أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021، يترقب المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة قرار شركة أرامكو السعودية بشأن أسعار البنزين، وهي أحد أهم الشركات المهمة في المملكة والتي تهتم بشؤون البترول والغاز الطبيعي، وتقوم في أوائل كل شهر ميلادي، بتحديث أسعار البنزين من جميع مشتقاته المختلفة نتيجة العديد من العوامل المختلفة أبرزها متابعة أسعار النقط العالمي وإجراءات الحوكمة الخاصة بتعديل أسعار الطاقة والمياة، حيث تقوم الشركة بمراجعة الأسعار العالمية ومقارنتها بالأسعار المحلية، وتقوم بتغييرها بشكل لا يجعل المستهلك يتأثر بقيمة التغيير، ونتيجة إلي ذلك نوضح لكم من خلال موقعنا ثقفني متابعة مستمرة لأسعار البنزين في السعودية عقب إعلانها مباشرةً.

أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021

ومن ناحية أخرى شركة أرامكو السعودية تقوم بتعديل أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية خلال يومي التاسع والعاشر من شهر يوليو الجاري، وذلك ليتم الإعلان عنها مساء يوم السبت المقبل، بعد عقد الأجتماع الشهري الخاص بمراجعة أسعار البنزين، ليتم تطبيقها في جميع محطات الوقود المختلفة في صباح اليوم التالي، والتأكد من تنفيذ اللائحة الجديدة علي جميع المستهلكين، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مدي التغير في قيمة أسعار البنزين والمنتجات البترولية، حيث يرغب المواطنون في استقرار الأسعار أو تراجعها علي الأقل.

جدول أسعار البنزين لشهر يوليو في السعودية 2021

أما عن أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 غير معلنة حتي وقتنا الحاضر، وعليه من المفترض أن يتم العمل بأسعار البنزين لشهر يونيو حالياً في جميع المحطات حتي موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية، وتأتي الأسعار بالشكل التالي.

سعر البنزين 91 يأتي بسعر 2.18 ريال سعودي

أسعار البنزين 95 يأتي بسعر 2.33 ريال سعودي.

سعر البنزين الديزل يأتي بسعر 0.52 ريال سعودي

أسعار غاز البترول المسال ياتي بسعر 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين يأتي بسعر 0.70 ريال سعودي.

ويجدر الأشارة بأن شركة أرامكو قامت بتغيير موعد المراجعة الخاص بأسعار البنزين ليكون شهري بدلاً من ربع سنوي، علي أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة.