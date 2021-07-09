فتح حساب جاري لدي بنك الراجحي عبر البوابة الإلكترونية لبنك الراجحي

فتح حساب جاري لدى مصرف الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة ودون الحاجة إلى الذهاب أو زيارة أحد الفروع، حيث يمكنك فتح حساب جاري لدي البنك من خلال الانترنت من خلال الدخول عبر البوابة الالكترونية لبنك الراجحي، طبقا للشروط والأحكام التي وضحها مصرف الراجحي.

إقرار العميل أنه لا يشغل أي منصب سياسي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وأوضح المقصود بأي منصب سياسي هو شغل المرتبة الرابعة عشر من فما فوق بالنسبة للمدنيين أو رتبة لواء فيما فوق بالنسبة للعسكريين. إقرار العميل أنه بكامل قواه العقلية ولديه الأهلية للتصرفات القانونية اللازمة من أجل فتح الحساب وإدارته، وليس من أصحاب الحالات الخاصة حيث يمكنه إدارة حسابه الشخصي بمفرده، مثل التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية مثل الشخص الأمي أو الشخص الكفيف. أن يتفهم العميل جيدا ويقر على أن مجرد تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني لا يمنحه أي حقوق تجاه المصرف، ما لم يتم إشعاره بذلك بشكل رسمي من قبل المصرف بفتح الحساب له. إقرار العميل والموافقة على أنه هو الشخص المستفيد من الحساب عند قيامه بفتح الحساب عبر الموقع بشكل شخصي. يتطلب مستند هوية وطنية أو إقامة سارية الصلاحية. التأكد والإقرار بصحة البيانات التي تم تعبئتها من خلال النموذج المقدم. في حال وجود رغبة للعميل بتحديث البيانات أو تغيير صلاحية الحساب من محدود إلى حساب جاري يلزم زيارة أحد الفروع للتحديث البيانات والتوقيع. أن يلتزم بتقديم البيانات التي يطلبها المصرف وتزويده بالمعلومات الخاصة بحسابه في أي وقت. تفويض العميل لمصرف الراجحي إمكانية التأكد من صحة البيانات المدخلة من خلاله لدى قواعد البيانات في مركز المعلومات الوطني. يحق للمصرف جمع البيانات فيما يتعلق بشأن أغراض المصرف فقط. قد يفرض المصرف رسوم على فتح حساب جاري من خلال الموقع الإلكتروني وفقا للحد الذي لا يخالف لوائح البنك المركزي السعودي.

شروط فتح حساب جاري في بنك الراجحيفتح حساب جاري لدي بنك الراجحي عبر الموقع الإلكتروني

أولا يقوم العميل بالدخول عبر نموذج فتح حساب جاري على الموقع الإلكتروني، ويقر العميل بقراءة كافة الشروط والأحكام الموضحة عبر الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي وموافقته علي تلك البنود من شروط وأحكام وأنه سوف يلتزم بها وبالعمل بما يتضمنها.

ملحوظة هامة يتيح مصرف الراجحي إمكانية فتح الحساب من عمر 15 عام وحتى 18 عام ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي لعدد محدد من الحسابات.