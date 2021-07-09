ماكرون يؤكد لحمدوك دعم إصلاحات الحكومة السودانية

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون جدد خلاله التزام حكومته بالعمل على تطوير علاقات الصداقة بين البلدين فى جميع المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأكد الرئيس ماكرون، خلال الاتصال الهاتفى، التزام فرنسا الكامل بالعمل مع الحكومة الانتقالية لإنجاح الانتقال الديموقراطى وعملية السلام الشامل بالبلاد.

ومن جانبه، أطلع رئيس الوزراء السودانى، الرئيس الفرنسى على مبادرته لتحصين الانتقال الديموقراطى (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، حيث أكد الرئيس ماكرون أهمية المبادرة وتوقيتها، وضرورة توافق جميع السودانيين على تأسيس ديمقراطية مستدامة كأحد العوامل الحاسمة لنجاحها.

وتطرق الاتصال الهاتفى لمختلف التطورات والأوضاع الإقليمية، وأكد كل من رئيس الوزراء والرئيس الفرنسى ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومتين، بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.