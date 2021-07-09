ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى فى فلوريدا إلى 78 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه تم العثور على الجثث الـ14 الإضافية بعد أن استأنفت السلطات جهود البحث والإنقاذ بعد هدم الجزء المتبقى من المبنى.

وقامت السلطات بهدم الجزء المتبقى من الأبراج، مساء الأحد الماضى، خوفًا من سقوط الجزء الثابت من المبنى.

وانهار القسم الأكبر من مبنى "شامبلين" المكون من 12 طابقًا والمطل على المحيط فى سورفسايد قرب ميامى بيتش، فى 24 يونيو فيما كان السكان نائمين، فى إحدى أخطر الكوارث فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت السلطات وخبراء أن أسباب انهيار برج شامبلين لا تزال مجهولة. لكن تقريرًا عن حالة المبنى أشار، فى وقت مبكر من عام 2018، إلى وجود "أضرار هيكلية كبيرة"، وكذلك "تشققات" فى السرداب، وفق وثائق نشرتها إدارة مدينة سورفسايد مساء الجمعة.