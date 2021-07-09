نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية وجميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى المبارك 2021 هو ما يشغل تفكير الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، وهذا للتحضير للعيد وتجهيز الأضحية التي هي أساس عيد الأضحى والتي يفرح جميع المسلمين بأداء هذه الشعائر، وتذكر ما حدث مع سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم أفضل السلام حين فداه الله بذبح عظيم، لهذا نقدم موعد عيد الأضحى لهذه السنة أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات.

موعد عيد الأضحى 2021

أصدر معهد البحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية عن أن موعد تحديد عيد الأضحى المبارك سوف يكون متوافق مع ما يتم تحديده في المملكة العربية السعودية حتى يتناسب مع مناسك الحج، وهذا ما سوف تعلن عنه الجهات المسؤولة في المملكة والذي يصدر كل شهر حيث يتبع التقويم الهجري التقويم القمري الذي يحدد بداية كل شهر، وتقوم المملكة برصد حركة تتطور القمر وتكوين الهلال حتى يتم تحديد غرة كل شهر هجري.

موعد أول أيام عيد الأضحى

موعد الإعلان عن عيد الأضحى فلكياً قد تم منذ فترة حيث أعلن أنه سوف يكون يوم 20 يوليو الجاري وأن وقفة عرفات سوف يكون موافق يوم الاثنين 19 من الشهر، حيث أن أول أيام عيد الأضحى تكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أي أن غرة شهر ذي الحجة لسنة 1442ه‍ سوف تكون يوم 11/7/2021.

أجازة عيد الأضحى

وهذا بعد أن أكد معهد البحوث الفلكية سواء في مصر أو المملكة السعودية أن هلال شهر ذي الحجة سوف يظهر بعد حدوث الاقتران الذي سوف يكون في فجر يوم 29 من ذي القعدة الذي يوافق يوم 9 يوليو الحالي، وبهذا يكون يوم عشرة من يوليو هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة.