يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين الراغبين في شراء سيارات من معرفة تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم 2021 وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الفاخرة ، لذلك يلجأ البعض إلى شراء سيارات مستعملة ذات علامات تجارية مميزة بأسعار مخفضة عبر أنظمة التقسيط ، حيث يكون الدفع سهلًا وبشروط ميسرة ، حيث إنه بدون دفعة أولى ، وهذا ما دفع الكثيرين لشراء سيارات مستعملة في السعودية.

شروط تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم 2021

تختلف شروط التقسيط للسيارات المستعملة بدون دفعة أولى 2021 حسب مكان التمويل سواء كان بنك أو صالة عرض سيارات خاصة وأن كل مكان به نظام خاص للدفع خاصة عند البيع بالتقسيط للسيارات المستعملة ، وعادة ما يتم الاتفاق بين عرض السيارات والعميل على قيمة كمية السيارة المستعملة المباعة.

وعادة تنص القوانين الخاصة لعمل معارض البيع والعمل بنظام التقسيط أنه ليس من حق المعرض الحصول على رسوم أو مصروفات وعمولات إدارية تزيد عن قيمة 1% من مبلغ سعر السيارة المشار إليها في ذات العقد، ويعد هذا النص غير قابل للتعديل وخاصة عندما يتم الاتفاق بين البائع والمشتري وبعد وتوثيق العقد.

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عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة تقسيط

قدم معرض عبد اللطيف جميل للتقسيط أقساطًا للسيارات المستعملة بدون دفعة أولى 2021 ، ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من موديلات سيارات تويوتا. يخدم مركز عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة جميع المدن والمناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية. من مزايا شراء السيارات المستعملة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل ما يلي:

يحق للعميل الحرية الكاملة في اختيار نوع وطراز السيارة التي يرغب في شرائها.

تقدم شركة عبد اللطيف للسيارات المستعملة العديد من برامج خطط التقسيط المختلفة للعملاء.

يتوفر للعميل من خلال الموقع الاستفسار عن الخدمات المتوفرة في الشركة سواء لشراء السيارات أو الاستفادة من خدمة صيانة السيارات المستعملة.

يمكن للعميل الحصول على السيارة المطلوبة من أحد فروع شركة عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية.

تتيح الشركة للمشتري فرصاً لتقديم طلب لأي بنك للحصول على تمويل لشراء السيارة المستعملة من خلال معرض الشركة.

وبذلك يتضح للجميع أنه من الممكن الحصول على تقسيط للسيارات المستعملة بدون دفعة أولى في عام 2021 من خلال أحد أفضل معارض تقسيط السيارات في المملكة العربية السعودية أو من خلال التمويل المصرفي ، حيث يمكن شراء أحدث الموديلات الفاخرة بأسعار تنافسية. بأقساط ميسرة على فترات طويلة.