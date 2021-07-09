الهند تسجل 14 إصابة بفيروس زيكا فى ولاية كيرلا

الهند تسجل 14 إصابة بفيروس زيكا فى ولاية كيرلاأعلنت السلطات الصحية فى مختلف مقاطعات ولاية كيرلا الواقعة جنوبى الهند حالة التأهب بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس زيكا، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت وزيرة شؤون الصحة المحلية، فينا جورج، رصد الإصابات فى مقاطعة تريفاندرام بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

وأضافت أن الأمطار الموسمية المستمرة حولت المناطق المتضررة إلى "أرضية خصبة للبعوض، وكانت الهند سجلت تفشى وباء زيكا فى ولاية كوجارات، الواقعة غربى الهند فى عامى 2016 و2017.

وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس الذى يحمله البعوض يؤدى إلى ضمور فى الدماغ عند الأطفال وانتشار مرض نادر من الأمراض المتعلقة بالمناعة الذاتية ويسمى متلازمة غيلان باريه، وتم التعرف لأول مرة على فيروس زيكا بين القرود التى تعيش فى غابة زيكا فى أوغندا فى عام 1947.

يذكر أن قلة من الناس تموت بسبب زيكا، ويُعتقد أن شخصا من مجموع خمسة أشخاص فقط يتطور لديه المرض. ويمكن أن تشمل أعراضه الحمى، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل.

