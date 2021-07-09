جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت "بلومبيرج" عن التلفزيون الإيرانى، فإن هذا الهجوم السيبرانى أدى إلى ما وصف بـ"الفوضى غير المسبوقة".
وذكر المصدر أن الهجوم السيبرانى أدى إلى إلغاء وتأخر المئات من خطوط السكك الحديدية فى إيران.
وبادرت محطات القطار فى إيران إلى عرض إخطارات بالتأخير والإلغاء عن طريق الشاشات، وكتبت أن الأمر ناجم عن هجوم سيبرانى.
وأوضح التلفزيون الإيرانى أن الهجوم أثر على أجهزة الحاسوب التابعة لنظام السكك الحديدية فى إيران، كما أثر أيضا مداخل المحطات وأكشاك التذاكر.
وعلى الساعة السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت طهران، لم يكن الموقع الإلكترونى لشركة السكك الحديدية فى البلاد يعرض الصفحة.
وفى يوليو 2020، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوى، إن إيران تواجه المئات من الهجمات السيبرانية التى تستهدف بنيتها التحتية، بشكل يومى.
وقال موسوى، وقتئذ، إن الولايات المتحدة هى المشتبه فيه الأول، لكن طهران لم تنح باللائمة على واشنطن، مؤخرا، عندما تعرضت لحوادث سيبرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم سيبرانى على قطارات إيران يخلف إرباكا واسعا للرحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.