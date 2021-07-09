طريقة تجديد بطاقة الراجحي 2021

يبحث الكثير عن طريقة تجديد بطاقة الراجحي حيث تعتبر بطاقة الراجحي أحد أهم البطاقات التي يستخدمها جميع المواطنين في أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في جميع إنحاء المملكة السعودية، والتي تمنحهم حلولاً سهلة ومبتكرة لإجراء جميع العمليات والمعاملات المصرفية المختلفة كما سنتعرف فيما يلي.

مميزات تجديد بطاقة الصراف الراجحي

الذي قد يدفعك إلى القيام بعملية التجديد هي المميزات التي يتحصل عليها من خلال القيام بذلك!

تتميز بطاقة صراف الراجحي مدى بالعديد من المميزات ومن أهمها ما يلي:

تحويل الأموال محلياً ودولياً.

كشف حساب موجز.

الاستعلام عن رصيد الحساب.

تحديث رقم الهاتف الجوال.

إصدار فوري لبطاقات الصراف الآلي.

إضافة مستفيدين جدد.

معرفة رقم الآيبان.

سداد جميع المدفوعات الحكومية والعامة.

رسوم تجديد بطاقة الراجحي

من أجل تجديد بطاقة الراجحي يجب دفع الرسوم الخاصة بطريقة التجديد من خلال أحد فروع مصرف الراجحي المختلفة والتي تعد قيمتها 30 ريال سعودي، وعند إصدار البطاقة في المرة الأولى لا يتم دفع رسوم للتجديد.

طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية

يمكن لجميع عملاء بنك الراجحي القيام بتجديد بطاقة الراجحي من خلال استخدام أجهزة الخدمة الذاتية لبنك الراجحي الموجودة في جميع أنحاء المملكة.

ويمكن تجديد البطاقة عبر أجهزة الخدمة الذاتية من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب التوجه إلى أقرب أجهزة الخدمة الذاتية لبنك الراجحي.

ثم قم بالضغط على طباعة بطاقة جديدة في الجزء العلوي للشاشة.

اضغط علي طباعة بطاقة صراف الراجحي مدى.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بالعميل.

عليك كتابة رقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر تأكيد.

بعد ذلك قم بإدخال الرقم الذي يقوم المصرف بإرساله في رسالة نصية إلي رقم الهاتف الجوال.

قم بتأكد بصمة العميل.

في النهاية سوف يتم إصدار بطاقة جديدة.

تفعيل بطاقة الراجحي بعد التجديد

تأتي عملية تفعيل بطاقة الراجحي الجديدة بعد تجديد البطاقة الجديدة والتي يمكن تفعيلها من خلال أحد أجهزة الصراف الآلي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: