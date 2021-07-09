آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي 2021 والحكم الشرعي

موعد قص الشعر والأظافر للمضحي ، ازدادت عمليات البحث خلال الساعات السابقة حول آخر موعد لقص الأظافر والشعر وحلق الشعر للمضحي مع بداية دخول العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة ، فيما يتساءل الكثيرون عن الحكم الشرعي لقص الأظافر وحلق الشعر لمن يرغب في ذبح الأضحية واقتداء بهدي النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم ،نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال تفاصيل ما يجب على المضحي .

قص الشعر والأظافر للمضحي

من أبرز الأسئلة الفقهية مع اقتراب شهر ذي الحجة متى آخر يوم لقص الشعر وتقليم الأظافر للشخص الذي يريد أن يضحي ، وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت عموم المسلمين لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة وكانت قد أعلنت قبل ساعات في بيان لها أنه تعذر اليوم الجمعة رصد و رؤية هلال شهر ذي الحجة لتعلن أن يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 هو أيام شهر ذي الحجة 1442 .

آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي 2021

أعلنت السعودية أن يوم وقفة عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الموافق يوم الإثنين 19 يوليو الحالي وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 10 ذو الحجة الموافق 20 يوليو و بذلك يكون آخر موعد لقص الشعر وقص الأظافر قبل مغرب اليوم السبت 30 ذي الحجة الموافق 10 يوليو 2021، والإمساك عن حلاقة شعر الجسم و الرأس والإبط والعانة وقص الأظافر للمرأة التي ترغب بذبح الأضحية وكذلك للرجل حتى يوم النحر يوم العيد ،.

الحكم الشرعي لقص الشعر للمضحي

وضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لأخذ المضحي شيء من الشعر وقص أظافره مع دخول شهر ذي الحجة ، حيث استندت على أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مؤكدة أن الحكم الشرعي أنه يسن على الشخص البالغ إذا أراد الأضحية أن لا يزيل شيئا من شعر رأسه أو البدن أو قص الأظافر وذلك من ليلة أول أيام ذي الحجة إلى يوم العيد الأكبر يوم 10 من ذي الحجة .

و جاء في السنة النبوية عن الحكم الشرعي في قص الشعر للمضحي قال الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم : “إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا”.