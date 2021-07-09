سماع دوي انفجار هائل غربي العاصمة الإيرانية طهران

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن شهود عيان سماع دوي انفجار ضخم في الجزء الغربي من العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الدفاع المدني القول: "لم نتلق أي تقرير حتى الآن عن وقوع انفجار ونحن نتابع الموضوع." وقالت مصادر إيرانية إن الانفجار وقع قرب مقر الإذاعة والتلفزيون الحكومي.

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