السعودية توافق على تسجيل لقاح مودرنا المضاد كورونا

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء قرار موافقة هيئة الدواء على التسجيل وإتاحة استخدام اللقاح استنادًا إلى البيانات التى تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة -فور اكتمال المتطلبات- عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات الفاعلية والسلامة التى توضحها التجارب ما قبل السريرية والدراسات السريرية.
وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات المقدمة، شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، واجتماع مع الشركة وممثلها للإجابة على الاستفسارات التى قدمتها "الهيئة"، كما تم أخذ رأى الفريق العلمى الاستشارى للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.
وحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فقد عقدت لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها اجتماعًا لدراسة البيانات والتقارير العلمية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت اللجنة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه.
وأوضحت الهيئة السعودية أنَّه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.
يُذكر أنه سبق للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اعتماد لقاحات لفيروس كورونا وهى لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية ولقاح "فايزر-بيونتيك" ولقاح جونسون آند جونسون.
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