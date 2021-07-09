اعتقال 19 شخصا يشتبه بتورطهم فى اغتيال رئيس هايتى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان شرطة هايتى عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى أن "قوات الأمن الوطنية احتجزت 19 شخصا، من بينهم 17 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتى، يشتبه فى تورطهم فى اغتيال رئيس الجمهورية".

وأشار البيان إلى أن الشرطة تواصل البحث عن 6 أشخاص هاربين آخرين، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وقالت شرطة هايتى، أمس الخميس، إنه تم التعرف على 28 من المتورطين فى اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، مشيرة إلى أن البحث مستمر عن 8 أشخاص هاربين.

وأضافت الشرطة أن الـ28 شخصا الذين تم التعرف عليهم ضمن المجموعة التى وقفت وراء عملية اغتيال مويس: 26 كولومبيا وأمريكيين، بحسب وكالة فرانس برس.

ويوم الأربعاء الماضى، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء فى هايتى، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس فى مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، فى بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

يذكر أن جوفينيل مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتى فى 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التى جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.