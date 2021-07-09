بايدن: من المنطقى مهاجمة الخوادم التى تنطلق منها هجمات سيبرانية

جدة - نرمين السيد - ورد بايدن بـ "نعم" على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كان يعتبر مثل هذه الخطوة مناسبة للرد على الهجمات السيبرانية التى يطالب منفذوها بدفع الفدية لهم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكد مسؤول رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية بنيتها التحتية من الهجمات السيبرانية.

وامتنع عن التعليق على ما إذا وجهت إدارة بايدن الأجهزة المختصة باستهداف الخوادم الروسية أم لا.

وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم الكشف عما ستقوم به ردا على الهجمات السيبرانية، لكن ذلك سيكون واضحا خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وجهت العديد من الطلبات إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لكى تتعامل مع الهجمات التى تقول واشنطن إنها تنطلق من الأراضى الروسية.

ويأتى ذلك بعد أن ناقش الرئيس الأمريكى جو بايدن موضوع الأمن السيبرانى فى اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة.