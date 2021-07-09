استعلام عن الإقامة الكويت إلكترونيًا 2021 بالرقم المدني

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عمر شويل - جدة استعلام عن الإقامة الكويت من الخدمات الإلكترونية المتميزة، وتتميز دولة الكويت بأنها مجتمع جاذب للعمالة حيث يعمل بها العديد من العمال الوافدين من دول عديدة، لذلك تحرص الدولة الكويتية على تواجد كافة الوافدين المقيمين على أراضيها بشكل قانوني، لذلك يهتم المقيمين بخدمة الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي تم فرضها لمخالفة شروط الإقامة التي تصل إلى الترحيل إلى أوطانهم، وقد أتاحت وزارة الداخلية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم المدني 2021.

استعلام عن الإقامة الكويت

أتاحت الحكومة في دولة الكويت الخدمات الإلكترونية التي وفرت الوقت والجهد والمشقة التي يتكبدها المواطن والمقيم من طالبي الخدمة والتمكن من الحصول عليها، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للجمهور، وتتم الاستفادة من هذه الخدمات بمجرد القيام بتسجيل الدخول على بوابة دولة الكويت الرسمية الإلكترونية.

تعتبر كافة القوانين المتعلقة بالإقامة في دولة الكويت صارمة حيث ترفض من انتهت فترة إقامتهم، لذلك يبحث كافة المقيمين والوافدين في الكويت عن الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة ومواعيد تجديدها، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين للإقامة وشروطها.

الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني

يبحث الكثير من زوار دولة الكويت والمقيمين فيها، بخاصة أصحاب الإقامات الجديدة والعمالة الوافدة، عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة الكويت ومواعيد تجديدها، ويتم الاستعلام باتباع عدة خطوات هي:

القيام بتسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية الكويتية.

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة أبدأ الخدمة الإلكترونية، وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ثم ينتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة الجوازات، ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يقوم المستخدم بكتابة كل البيانات المطلوبة، ثم يضغط على “بحث”.

تظهر جميع البيانات المرتبطة بصلاحية الإقامة، وتاريخ انتهائها، وفي حال انتهاء الإقامة تظهر رسوم الغرامة التي وقعت على المخالف لشروط الإقامة.

طريقة الاستعلام عن غرامة الإقامة بالكويت

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خدمة تتيح لكافة الوافدين طريقة الاستعلام عن الغرامات التي تتعلق بالإقامة في الكويت، وذلك من خلال بوابة دولة الكويت الإلكترونية الرسمية، ويتم الاستعلام عن هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية: