سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max بالسعودية ومصر والدول العربية

تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 13 Pro Max عملاق الهواتف الذكية الجديدة، ومن المتوقع حسب التسريبات أن تقوم الشركة بطرح الهاتف الجديد خلال شهر سبتمبر 2021م، وهذا الوقت الذي تقوم الشركة دائماً بطرح هواتفها الجديدة خلاله، وتأمل الشركة العملاقة أن تحقق سلسلة هواتف iPhone 13 والتي تشمل iPhone 13 Pro، وهاتف ايفون 13 برو ماكس النجاح الذي حققته سلسلة جوالات iPhone 12 والتي تضم iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، بالإضافة إلى جوال iPhone 12 Mini، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات iPhone 13 Pro Max المبهر في تصميمه. مواصفات جوال iphone 13 Pro Max العامة مواصفات جوال iphone 13 Pro Max العامة سوف نتعرف على المواصفات العامة لجوال ايفون 13 برو ماكس وهى كما يلي:- يحتوي الهاتف على تقنية الـ NFC. تبلغ أبعاد الجوال 160.8*78.1*7.4 ملم. وزن الجوال يبلغ 228 جرام. يأتي الجوال مصنوع من الزجاج في الواجهة والظهر، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ. يدعم الموبايل مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء. الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس الـ 5G، بالإضافة إلى دعم بقية الشبكات الأخرى. يأتي الجوال بشريحة اتصال واحدة أو شريحتين وذلك حسب الدولة وهى من نوع Nano Sim. يدعم خاصية الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد. يأتي الجوال بمعالج قوي من نوع Apple A14 Bionic، سداسي النواة ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر. يحتوي الجوال على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء التصوير أو التسجيل أو الاتصال. نظام تشغيل الجوال ISO 15. يأتي الجوال بعدة ألوان الأبيض، والأسود، والذهبي، والأزرق، والفضي. مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس تحتوي شاشة جوال iPhone 13 Pro Max على مواصفات غاية في الروعة مع شاشة كبيرة الحجم ومواصفاتها كما يأتي:- يأتي الموبايل بشاشة من نوع Samsung LTPO OLED.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.

يبلغ سطوع الشاشة 800 شمعه.

تبلغ مساحة الشاشة 6.3 بوصة، ودقتها 2532*1170 بكسل.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9، لكي تعرض محتوى أكبر.

تستحوذ شاشة الهاتف على 86.6 من واجهة الجوال الأمامية.

تأتي شاشة الهاتف مقاومة للخدوش والطلاء، كما يأتي مقاومة للزيوت والبصمات.

تدعم تقنية الـ HDR10، وتقنية الـ Dolby Vision مواصفات ذاكرة iPhone 13 Pro Max يأتي جوال أيفون 13 برو ماكس بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة وهى كما يلي:- الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 128جيجيابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت. الإصدار الثاني يحتوي على ذاكرة صلبة داخلية سعتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت. أما الإصدار الثالث فتبلع سعة الذاكرة الداخلية له 512 جيجابايت، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري، لكن مساحة الجوال الداخلية تكفي لتحميل أكبر قدر من الملفات. مواصفات كاميرا أيفون 13 برو ماكس مواصفات كاميرا أيفون 13 برو ماكس يأتي جوال iPhone 13 Pro Max بأربعة كاميرات خلفية وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كما يأتي:- تبلغ دقة الكاميرا الأولى الخلفية 24 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide، وتدعم التصوير الواسع، وهى الكاميرا الأساسية.

تدعم الكاميرا الأولى الخلفية المثبت البصري الـ OIS.

الكاميرا الثانية الخلفية دقتها 20 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Ultrawide، كما تدعم التصوير الواسع جداً.

تدعم الكاميرا الخلفية الثانية المثبت البصري الـ OIS.

تبلغ دقة الكاميرا الثالثة الخلفية 16 ميجا بكسل، وهى من نوع الـ Telephoto.

تدعم الكاميرا الثالثة الخلفية خاصية الـ Optical zoom.

الكاميرا الرابعة الخلفية دقتها 12 ميجا بكسل، وتدعم عمل البورتريه، بالإضافة إلى ذلك تستخدم في عمل العزل.

الكاميرا الأمامية الأولى تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide.

تدعم الكاميرا الأمامية الأولى التصوير الواسع، وتدعم خاصية الـ HDR، وخاصية gyro-EIS.

دقة الكاميرا الأمامية الثانية 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ذلك تدعم خاصية الـ SL 3D.

كما تدعم الكاميرا الأمامية الثانية فتح الجوال من خلال الـ Face ID.

تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة الـ 4K. مواصفات بطارية جوال iPhone 13 Pro Max مواصفات بطارية جوال iPhone 13 Pro Max يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس ببطارية قوية مواصفاتها كما يأتي:- تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع. تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات، بالإضافة إلى ذلك تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات. تعمل البطارية 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الهاتف. تعمل 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الإنترنت. البطارية تعمل لمدة 90 ساعة عند تشغيل الصوتيات. سعر ايفون 13 برو ماكس سوف نتعرف على سعر iPhone 13 Pro Max المتوقع في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يأتي:- سعر الجوال المتوقع في عالمياً للنسخة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت 1600 دولار أمريكي.

سعر الهاتف المتوقع في المملكة العربية السعودية 6000 ريال سعودي.

ثمن الموبايل في جمهورية مصر العربية المتوقع 26000 جنيه مصري.

سعر الجوال في الإمارات 5800 درهم إماراتي. الوسوم

تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 13 Pro Max عملاق الهواتف الذكية الجديدة، ومن المتوقع حسب التسريبات أن تقوم الشركة بطرح الهاتف الجديد خلال شهر سبتمبر 2021م، وهذا الوقت الذي تقوم الشركة دائماً بطرح هواتفها الجديدة خلاله، وتأمل الشركة العملاقة أن تحقق سلسلة هواتف iPhone 13 والتي تشمل iPhone 13 Pro، وهاتف ايفون 13 برو ماكس النجاح الذي حققته سلسلة جوالات iPhone 12 والتي تضم iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، بالإضافة إلى جوال iPhone 12 Mini، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات iPhone 13 Pro Max المبهر في تصميمه. مواصفات جوال iphone 13 Pro Max العامة مواصفات جوال iphone 13 Pro Max العامة سوف نتعرف على المواصفات العامة لجوال ايفون 13 برو ماكس وهى كما يلي:- يحتوي الهاتف على تقنية الـ NFC. تبلغ أبعاد الجوال 160.8*78.1*7.4 ملم. وزن الجوال يبلغ 228 جرام. يأتي الجوال مصنوع من الزجاج في الواجهة والظهر، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ. يدعم الموبايل مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء. الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس الـ 5G، بالإضافة إلى دعم بقية الشبكات الأخرى. يأتي الجوال بشريحة اتصال واحدة أو شريحتين وذلك حسب الدولة وهى من نوع Nano Sim. يدعم خاصية الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد. يأتي الجوال بمعالج قوي من نوع Apple A14 Bionic، سداسي النواة ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر. يحتوي الجوال على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء التصوير أو التسجيل أو الاتصال. نظام تشغيل الجوال ISO 15. يأتي الجوال بعدة ألوان الأبيض، والأسود، والذهبي، والأزرق، والفضي. مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس تحتوي شاشة جوال iPhone 13 Pro Max على مواصفات غاية في الروعة مع شاشة كبيرة الحجم ومواصفاتها كما يأتي:- يأتي الموبايل بشاشة من نوع Samsung LTPO OLED.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.

يبلغ سطوع الشاشة 800 شمعه.

تبلغ مساحة الشاشة 6.3 بوصة، ودقتها 2532*1170 بكسل.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9، لكي تعرض محتوى أكبر.

تستحوذ شاشة الهاتف على 86.6 من واجهة الجوال الأمامية.

تأتي شاشة الهاتف مقاومة للخدوش والطلاء، كما يأتي مقاومة للزيوت والبصمات.

تدعم تقنية الـ HDR10، وتقنية الـ Dolby Vision مواصفات ذاكرة iPhone 13 Pro Max يأتي جوال أيفون 13 برو ماكس بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة وهى كما يلي:- الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 128جيجيابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت. الإصدار الثاني يحتوي على ذاكرة صلبة داخلية سعتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت. أما الإصدار الثالث فتبلع سعة الذاكرة الداخلية له 512 جيجابايت، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري، لكن مساحة الجوال الداخلية تكفي لتحميل أكبر قدر من الملفات. مواصفات كاميرا أيفون 13 برو ماكس مواصفات كاميرا أيفون 13 برو ماكس يأتي جوال iPhone 13 Pro Max بأربعة كاميرات خلفية وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كما يأتي:- تبلغ دقة الكاميرا الأولى الخلفية 24 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide، وتدعم التصوير الواسع، وهى الكاميرا الأساسية.

تدعم الكاميرا الأولى الخلفية المثبت البصري الـ OIS.

الكاميرا الثانية الخلفية دقتها 20 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Ultrawide، كما تدعم التصوير الواسع جداً.

تدعم الكاميرا الخلفية الثانية المثبت البصري الـ OIS.

تبلغ دقة الكاميرا الثالثة الخلفية 16 ميجا بكسل، وهى من نوع الـ Telephoto.

تدعم الكاميرا الثالثة الخلفية خاصية الـ Optical zoom.

الكاميرا الرابعة الخلفية دقتها 12 ميجا بكسل، وتدعم عمل البورتريه، بالإضافة إلى ذلك تستخدم في عمل العزل.

الكاميرا الأمامية الأولى تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide.

تدعم الكاميرا الأمامية الأولى التصوير الواسع، وتدعم خاصية الـ HDR، وخاصية gyro-EIS.

دقة الكاميرا الأمامية الثانية 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ذلك تدعم خاصية الـ SL 3D.

كما تدعم الكاميرا الأمامية الثانية فتح الجوال من خلال الـ Face ID.

تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة الـ 4K. مواصفات بطارية جوال iPhone 13 Pro Max مواصفات بطارية جوال iPhone 13 Pro Max يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس ببطارية قوية مواصفاتها كما يأتي:- تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع. تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات، بالإضافة إلى ذلك تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات. تعمل البطارية 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الهاتف. تعمل 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الإنترنت. البطارية تعمل لمدة 90 ساعة عند تشغيل الصوتيات. سعر ايفون 13 برو ماكس سوف نتعرف على سعر iPhone 13 Pro Max المتوقع في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يأتي:- سعر الجوال المتوقع في عالمياً للنسخة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت 1600 دولار أمريكي.

سعر الهاتف المتوقع في المملكة العربية السعودية 6000 ريال سعودي.

ثمن الموبايل في جمهورية مصر العربية المتوقع 26000 جنيه مصري.

سعر الجوال في الإمارات 5800 درهم إماراتي.

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