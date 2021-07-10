أخبار اليمن : الأمين العام يواسي آل الزبيري

الأمين العام يواسي آل الزبيري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن الأحول برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد عبدالوهاب حسـن الزبيري - عضو اللجـنة الدائمة الرئيسية - عضو مجلس النواب بالدائرة ( 110) مديرية يريم وإخـوانه، وكافة آل الزبيري، وذلك في وفاة والدتهـم .
وفي البرقية عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب.
سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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