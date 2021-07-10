نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة بالرقم المدني وزارة الداخلية الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة بالرقم المدني من الخدمات المتوفرة إلكترونيًا التي تسهل على الوافدين بالكويت، حيث يعد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية أحد المواقع المهمة التي يستخدمها أغلب الوافدين المقيمين بدولة الكويت، وذلك لكونه الموقع الذي يمكن من خلاله استعلام عن الإقامة الكويت وسداد قيمة المخالفات التي تم توقيعها على المواطن من خلال الجهة المختصة، كما تعد خدمة تجديد الإقامة، وخدمة دفع المخالفات أبرز المخالفات التي يقدمها الموقع، وسوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني بالتفصيل.

وزارة الداخلية الكويت الإقامات

تولي وزارة الداخلية الكويتية اهتمامًا خاصًا بجميع ما يتعلق بشؤون إقامة الوافدين في دولة الكويت، وتوفر عبر الإدارة العامة لشؤون الإقامة العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي باتت الحاجة إليها ملحة بعد تفشي الفيروس المستجد في دولة الكويت ودول العالم.

ومن خدمات الإدارة خدمة الاستعلام عن الإقامة، حيث يقوم كل المقيمين بالاستعلام عن موقف الإقامة، والغرامات التي نشأت نتيجة ارتكاب المخالفة بشأنها مثل انتهاء صلاحيتها، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام الرقم المدني.

استعلام عن صلاحية الإقامة بالرقم المدني

يمكن لأي مقيم بدولة الكويت، الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به، باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن الإقامة ودفع المخالفات.

يقوم المستخدم باختيار نظام شؤون الإقامة الذي يظهر في الجزء الأعلى من صفحة البحث.

يقوم المستخدم بتحديد الإقامة من بين خيارات الغرامة.

وبعدها يتم كتابة الرقم المدني، وكتابته في الحقل المخصص لذلك.

يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق المرئي.

يقوم بالضغط على أيقونة “بحث” وبعدها يعرض النظام حالة الإقامة وموقفها.

دفع مخالفات الإقامات في الكويت

يمكن لكل المقيمين في دولة الكويت دفع المخالفات المترتبة على مخالفة شروط الإقامة، وذلك عن طريق ما يلي:

الانتقال إلى موقع وزارة الداخلية.

يقوم المستخدم بالنقر على تبويب سداد المخالفات والغرامات التي تظهر في الجزء الأسفل لواجهة الموقع.

يقوم المستخدم بتحديد مخالفات الإقامة من القائمة التي تظهر له بدلاً من مخالفات المرور.

يقوم بكتابة الرقم المدني في الخانة المعدة له ثم يقوم بالضغط على “الدفع”

يقوم بتحويل اللغة إلى اللغة العربية، ثم يضغط على “الدفع من الصفحة.

على المستخدم القيام باتباع التعليمات التي تظهر له على الشاشة حتى يمكنه الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني.