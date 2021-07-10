نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالرقم المدني وسداد الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تجديد البطاقة المدنية للوافدين من أجدد الخدمات في الكويت حيث انطلق مشروع البطاقة المدنية في دولة الكويت في عام 1986 من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك للأهمية الكبيرة للبطاقة كونها المستند الرسمي الذي يتم التحقق من شخصية حاملها، لأنها تتضمن معلومات مهمة عن حاملها مثل اسمه بالكامل ويمكن تجديد البطاقة المدنية للوافدين أون لاين وكذلك الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم لذا سنتعرف على طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني إلكترونيًا.

الاستعلام عن تجديد البطاقة المدنية للوافدين

نظرًا لأهمية البطاقة المدنية ولكونها مستند رسمي يستطيع حاملها التعامل مع مختلف الجهات، فإن عملية الاستعلام عنها، والتأكد من سريانها وصلاحيتها وفاعلية استخدامها، أمر مهم جدًا، يأخذ اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطن الكويتي والمقيم بدولة الكويت، وتقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت، العديد من الخدمات التي يأتي على رأسها الخدمات المتعلقة بالبطاقة المدنية، وقامت مؤخرًا بتفعيل خدمة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية إلكترونياً.

وأطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تعد الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقة الهوية المدنية، تطبيق “هويتي” الذي جاء في ظل انتشار وتفشي الجائحة، وهو تطبيق أصبح بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء الكويتي بديلاً عن البطاقة المدنية، حيث تم اعتماد التطبيق بموجب القرار أداة رسمية يتم من خلالها التحقق من الشخصية.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدنية

تعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تتيح لها تقديم الخدمات الإلكترونية التي تتسم بالجودة العالية والكفاءة، فضلاً عن أنها توفر جهد ووقت المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.

حيث يمكن من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت إجراء استعلام عن البطاقة المدنية بكل يسر وسهولة، دون تحمل مشقة وعناء الذهاب إلى مقر الهيئة، وتجنبًا أيضًا للزحام والتواجد بأعداد كبيرة داخل مقر الهيئة لاسيما في ظل الظروف الصحية المتعلقة بتفشي الجائحة.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية عبر زين

وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمام كافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، إمكانية الحصول على رسائل نصية تتعلق بخدمة البطاقة المدنية، وضوابط استعلام عن مدنية المواطن والمقيم من خلال خدمة البطاقة المدنية من زين، حيث يمكن للمستعلم أن يقوم بإرسال رسالة بقيمة 50 فلس للرسالة الواحدة، للاستعلام عن صلاحية بطاقة على الرقم 1889988، وبعدها تصله رسالة الخدمة

استعلام بالرقم المدني عن البطاقة من موقع الهيئة

ظهرت بقوة خدمة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، خلال الشهور الماضية إبان التفشي السريع للفيروس المستجد، خاصة بعد أن أمرت السلطات الكويتية بتعطل العمل في مقار وفروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية كأحد الإجراءات الاحترازية، ويمكن الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية عن طريق موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة رابط الهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستعلام عن البطاقة المدنية والبدء في الخطوات.

يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني الخاص به في الحقل المخصص، وذلك عن طريق نافذة الاستعلام.

بعد قيام المستخدم بهذه الخطوة يظهر له بيان تفصيلي يتضمن جاهزية البطاقة المدنية.

وتجدر الإشارة أن الرقم المدني الذي يجب أن تتم كتابته في الحقل المخصص لذلك، هو رقم البطاقة المدنية، حيث أن كل بطاقة مدنية لها رقم مدني خاص بها، لا يتم تكراره لبطاقة مدنية أخرى.

تطبيق هويتي البطاقة المدنية

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي تطبيق “هويتي” ليكون بمثابة بديلا عن البطاقة المدنية، حيث يتم التعامل به في الهيئات والجهات الحكومية والبنوك ومختلف القطاعات الخاصة، ويمكن تثبيت تطبيق “هويتي” على االهواتف الجوالة التي تعمل وفق نظام التشغيل اندرويد وذلك عن طريق متجر جوجل بلاي وهواتف آيفون من على متجر اب ستور، إضافة لذلك فإن استخدام تطبيق هويتي يمكن من خلاله الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية.