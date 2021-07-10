نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عموم المحافظات عبر موقع وزارة الإعمار في المقال التالي
يبحث المواطنين العراقين عن رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عموم المحافظات عبر موقع وزارة الإعمار ورابط تقديم استمارة الأراضي السكنية في العراق. فقد كشف السيد كاظمي في وقت لاحق عن طرح أكثر من 500 ألف قطعة سكنية لكافة العراقين العاملين والكاسبين، وأضاف أنه في مطلع شهر تموز سوف يتم آلية التقديم الإلكتروني وأيضًا كافة المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين. وذلك من أجل حياة كريمة أفضل للعراقيين.
رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عموم المحافظات
أطلقت وزارة الإعمار والإسكان العراقية مبادرة توزيع الأراضي السكنية على كافة المواطنين خلال الأيام المقبلة. وقد وضعت الوزارة كافة التسهيلات التي تُمكن جميع الفئات من شراء الأراضي. ويمكن التقديم من خلال رابط وزارة الإعمار والإسكان العراقية، وذلك في مواعيد محددة حدتها الوزارة لجميع المحافظات.
مواعيد تقديم الأراضي السكنية 2021
- موعد التقدم لمحافظة زي قار الخميس الموافق 1 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة بغداد الأربعاء الموافق 2 تموز.
- موعد التقدم محافظة نينوي الخميس الموافق 8 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة الديوانية الجمعة الموافق 9 تموز.
- موعد التقدم كربلاء السبت الموافق 10 تموز.
- موعد التقدم النجف الأشرف الأحد الموافق 11 تموز
- موعد التقدم صلاح الدين الإثنين الموافق 12 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة كركوك الثلاثاء الموافق 13 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة بابل الأربعاء الموافق 14 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة البصرة الخميس الموافق 15 تموز.
- موعد التقدم المثني الجمعة الموافق 16 تموز.
- موعد التقدم ميثان السبت الموافق 17 تموز.
- موعد التقدم الانبار الأحد الموافق 18 تموز.
- موعد التقدم واسط الإثنين الموافق 19 تموز.
- موعد التقدم ديالي الثلاثاء الموافق 20 تموز.
- موعد التقدم ذي كار الأربعاء الموافق 21 تموز.
رابط تقديم استمارة الأراضي السكنية 2021 في العراق
- قم بزيارة موقع وزارة الإعمار والإسكان.
- النقر على تبويب المواد 25.
- ثم النقر على التقديم للمادة 25.
- تجد أمامك خيارين الأول هو طلب القيام بملء شراء القطعة من قبل المواطن وتوقيعها انقر على اضغط هنا.
- ابدأ في ملء الخانات المطلوبة ولكن لابد من توافر بعض المعلومات منها رقم القطعة التي تريد شراءها، ومكانها واسم المقاطعة واسم المحافظة مع الانتباه لأيام التقديم للمحافظات.
- النقر على التالي.
- تظهر لك الاستمارة وبها رقم قم بملء الطلب ثم النقر على أيقونة طباعة.
- بعد طباعة الاستمارة وسحبها قم بالتوقيع عليها.
- الخطوة الثانية عمل صورة لطلب شراء القطعة الموقعة من قبل المواطن مع صورة هوية الأحوال.
- من خلاله ادخل اسم الرباعي ورقم الاستمارة وإرفاق المستندات المطلوبة واستمارة طلب الشراء.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عموم المحافظات عبر موقع وزارة الإعمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.