تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - ورصدت السلطات الصحية 8.506 إصابات جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24.406 تحاليل مخبرية. ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات إلى 16.050، والإصابات إلى 481.735 حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

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