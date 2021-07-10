انفجار في حديقة بشمال طهران دون وقوع إصابات

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه سمع دوي انفجار قوي في شمال طهران في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) نتيجة انفجار "جسم مجهول" في حديقة دون وقوع إصابات

وقال مراسل التلفزيون "انفجر جسم مجهول... لم تقع أضرار ولم يصب أحد". وزار الموقع نائب محافظ طهران حميد رضا جودة راضي المسؤول عن الشؤون الأمنية. وقال لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية "وقع انفجار واحد فقط داخل حديقة ملات". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك هجوما قال جودة راضي "نحقق في أبعاد الحادث وأسبابه وسنقدم المعلومات بعد أن نتأكد".

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