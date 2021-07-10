هدف دياز المذهل يحسم المركز الثالث لكولومبيا في كوبا أميركا

سجل لويس دياز ثنائية في الشوط الثاني وجاء هدفه الثاني من تسديدة لا تصد من مسافة 25 مترا في الوقت القاتل مانحا كولومبيا الفوز 3-2 على البيرو لتحقق المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم .
وضع يوشيمار يوتون البيرو في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول حين تسلم تمريرة كريستيان كويبا وسدد الكرة فوق الحارس المتقدم.
لكن قائد كولومبيا خوان كوادرادو سدد ركلة حرة اخترقت الحائط البشري ليدرك التعادل في الدقيقة 49 ثم أحرز دياز هدفه الثالث في البطولة قبل 17 دقيقة على النهاية.
وتعادل جيانلوكا لابادولا لبيرو بضربة رأس قبل ثماني دقائق على النهاية لكن هدف دياز المذهل في الرمق الأخير حسم المركز الثالث لكولومبيا للمرة الخامسة في التاريخ والأولى منذ 2016.
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