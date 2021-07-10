مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2021، الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن مميزات كل مدرسة من المدارس بعد الشهادة الإعدادية، وما سوف تقدمه لأبنائهم وكيف ستدعم مستقبلهم المهني والتعليمي، والآن سنذكر بعض التفاصيل الخاصة بمدارس البترول بعد الإعدادية، فهي تعد أحد بدائل الثانوية العامة، غير أنها تجعل الخرجين مؤهلين للعمل في سوق البترول والنقل البحري.مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2021
هي من المدارس التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومن أهم مميزاتها أنها تقبل الطالب الحاصلين على مجموع مقبول فهي تعتبر خيار جيد للطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالثانوي العام، ليكون خيار جيد نحو مستقبل أفضل فتتيح للخريج أن يصبح فني بترول بمرتبات مجزية.شروط القبول بمدارس البترول 2021
- أن يكون الطالب اتمم امتحان الشهادة الإعدادية بنجاح خلال العام الحالي او السابق وحصل على 150 درجة على الأقل.
- اجتياز المتقدم لاختبار القدرات للقبول في المدرسة
- ان يكون الطالب المتقدم لائق طبياً لاختبرا الكشف الطبي والنفسي.
- يكون عمر الطالب وقت التقديم للمدرسة أكثر من 15 عام ولا يتعدى 18 عام.
- المدارس متاحة لطلاب التعليم الإعدادي العادي والأزهري.
- ان يحصل الطالب على شهادة صحية من الهيئة الحكومية بعد ان يجتاز الكشف الطبي.
- تخطى المتقدم لكشف الهيئة لتخصص البترول.
- أن يكون الطالب لغته الأولى في المرحلة الإعدادية الإنجليزية.
- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وخمس صور منها.
- استمارة نجاح في الشهادة الإعدادية مع أربع صور منها.
- ثلاث صور لبطاقة ولى أمر الطالب.
- أربع صور شخصه للطالب المتقدم 4×6.
- طلب التحاق وملف تقديم يتم سحبهم من المدرسة وملى البيانات الموجودة بهم.
- بطاقة صحية من التامين الصحي.
- عدد اثنين طابع نقابة بالإضافة إلى طابع تعليمي.
- أثناء فترة الدراسة يكون هناك تدريب عملي للطلاب بشركات البترول والموانئ.
- بوجد ورش تدريب عملي للطلاب بالمدرسة.
- يحصل الطالب على تأمين صحي شامل.
- حسب قوانين وزارة الدفاع يمكن تأجيل فترة التجنيد لطلاب مدرسة البترول وأيضا إمكانية تخفيض مدة التجنيد لسنتين.
- يحصل الطالب عند تخرجه من مدرسة البترول على شهادة دبلوم فني صناعي بنظام الثلاث سنوات.
- شهادة التخرج من مدرسة البترول معترف بها في جميع أنحاء دول العالم بل ولهم الأسبقية في التوظيف من أي شهادة أخرى.
- بمكن لطالب مدرسة البترول أن يلتحق بأي كلية أو معهد عالي مناسب لتخصص المدرسة وذلك بعد إنهاء
دراسته بالمدرسة. وحسب مكاتب التنسيق.
- يكون من حق خريجي مدارس البترول التسجيل بنقابة التطبيقيين.
- الإسكندرية: مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري الفرع الرئيسي: عنوانه الكيلو 45 الطريق الدولي، حوض رقم 6، طريق على ماهر، أول سكة الشعيرة، بجوار قصر السنوسي للمشويات.
- الفرع الثاني مدرسة البترول بالإسكندرية: عنوانها: الملاحة، بجوار قسم ثالث المنتزه. مقابل شارع الملك.
- مدرسة البترول بالإسكندرية الفرع الثالث لمدرسة البترول البحري بالإسكندرية الثانوية عنوانها عند الباب الشرقي لوابور المياه- قسم باب شرق.
- القاهرة: مدرسة البترول في القاهرة هي فرع من مدارس الثانوية للبترول والنقل البحري بالإسكندرية عنوانها: حدائق الأهرام أمام البوابة الثانية.
- مرسى مطروح: مدرسة البترول بمرسى مطروح عنوانها: يوجد في المدرسة الفنية الصناعية بنين بمرسى مطروح، مدرج بها قسم للبترول.
- الإسماعيلية: مدرسة البترول بالإسماعيلية: عنوانها: في المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، مدرج بها قسم للبترول في فرع الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية.
- بورسعيد: مدرسة البترول ببورسعيد عنوانها: في مدرسة الفنية التكنولوجية التجريبية، مدرج بها قسم بترول في فرع المدرسة في مدينة بور فؤاد.
- البترول والبترو كيماويات.
- النقل البحري والملاحة.
- الالكترونيات الصناعية.
- فني معمل كيمياء.
- التبريد والتكييف.
- الملابس الجاهزة.
- صيانة ماكينات الحياكة.
- مدارس البترول الحكومية مصاريفها تعد عالية بنسبة ما حيث يتراوح مصاريف المدرسة الحكومي بحسب عام ٢٠٢١ هو من ٩٠٠:١٠٠٠ جنيه.
- مصاريف مدرسة البترول والنقل البحري والصناعات المتقدمة الخاصة تتقسم حسب كل قسم بالمدرسة فتتراوح من ٣٠٠٠:٨٠٠٠ جنيه.
الوسوم
مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2021، الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن مميزات كل مدرسة من المدارس بعد الشهادة الإعدادية، وما سوف تقدمه لأبنائهم وكيف ستدعم مستقبلهم المهني والتعليمي، والآن سنذكر بعض التفاصيل الخاصة بمدارس البترول بعد الإعدادية، فهي تعد أحد بدائل الثانوية العامة، غير أنها تجعل الخرجين مؤهلين للعمل في سوق البترول والنقل البحري.مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية 2021
هي من المدارس التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومن أهم مميزاتها أنها تقبل الطالب الحاصلين على مجموع مقبول فهي تعتبر خيار جيد للطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالثانوي العام، ليكون خيار جيد نحو مستقبل أفضل فتتيح للخريج أن يصبح فني بترول بمرتبات مجزية.شروط القبول بمدارس البترول 2021
- أن يكون الطالب اتمم امتحان الشهادة الإعدادية بنجاح خلال العام الحالي او السابق وحصل على 150 درجة على الأقل.
- اجتياز المتقدم لاختبار القدرات للقبول في المدرسة
- ان يكون الطالب المتقدم لائق طبياً لاختبرا الكشف الطبي والنفسي.
- يكون عمر الطالب وقت التقديم للمدرسة أكثر من 15 عام ولا يتعدى 18 عام.
- المدارس متاحة لطلاب التعليم الإعدادي العادي والأزهري.
- ان يحصل الطالب على شهادة صحية من الهيئة الحكومية بعد ان يجتاز الكشف الطبي.
- تخطى المتقدم لكشف الهيئة لتخصص البترول.
- أن يكون الطالب لغته الأولى في المرحلة الإعدادية الإنجليزية.
- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وخمس صور منها.
- استمارة نجاح في الشهادة الإعدادية مع أربع صور منها.
- ثلاث صور لبطاقة ولى أمر الطالب.
- أربع صور شخصه للطالب المتقدم 4×6.
- طلب التحاق وملف تقديم يتم سحبهم من المدرسة وملى البيانات الموجودة بهم.
- بطاقة صحية من التامين الصحي.
- عدد اثنين طابع نقابة بالإضافة إلى طابع تعليمي.
- أثناء فترة الدراسة يكون هناك تدريب عملي للطلاب بشركات البترول والموانئ.
- بوجد ورش تدريب عملي للطلاب بالمدرسة.
- يحصل الطالب على تأمين صحي شامل.
- حسب قوانين وزارة الدفاع يمكن تأجيل فترة التجنيد لطلاب مدرسة البترول وأيضا إمكانية تخفيض مدة التجنيد لسنتين.
- يحصل الطالب عند تخرجه من مدرسة البترول على شهادة دبلوم فني صناعي بنظام الثلاث سنوات.
- شهادة التخرج من مدرسة البترول معترف بها في جميع أنحاء دول العالم بل ولهم الأسبقية في التوظيف من أي شهادة أخرى.
- بمكن لطالب مدرسة البترول أن يلتحق بأي كلية أو معهد عالي مناسب لتخصص المدرسة وذلك بعد إنهاء
دراسته بالمدرسة. وحسب مكاتب التنسيق.
- يكون من حق خريجي مدارس البترول التسجيل بنقابة التطبيقيين.
- الإسكندرية: مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري الفرع الرئيسي: عنوانه الكيلو 45 الطريق الدولي، حوض رقم 6، طريق على ماهر، أول سكة الشعيرة، بجوار قصر السنوسي للمشويات.
- الفرع الثاني مدرسة البترول بالإسكندرية: عنوانها: الملاحة، بجوار قسم ثالث المنتزه. مقابل شارع الملك.
- مدرسة البترول بالإسكندرية الفرع الثالث لمدرسة البترول البحري بالإسكندرية الثانوية عنوانها عند الباب الشرقي لوابور المياه- قسم باب شرق.
- القاهرة: مدرسة البترول في القاهرة هي فرع من مدارس الثانوية للبترول والنقل البحري بالإسكندرية عنوانها: حدائق الأهرام أمام البوابة الثانية.
- مرسى مطروح: مدرسة البترول بمرسى مطروح عنوانها: يوجد في المدرسة الفنية الصناعية بنين بمرسى مطروح، مدرج بها قسم للبترول.
- الإسماعيلية: مدرسة البترول بالإسماعيلية: عنوانها: في المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، مدرج بها قسم للبترول في فرع الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية.
- بورسعيد: مدرسة البترول ببورسعيد عنوانها: في مدرسة الفنية التكنولوجية التجريبية، مدرج بها قسم بترول في فرع المدرسة في مدينة بور فؤاد.
- البترول والبترو كيماويات.
- النقل البحري والملاحة.
- الالكترونيات الصناعية.
- فني معمل كيمياء.
- التبريد والتكييف.
- الملابس الجاهزة.
- صيانة ماكينات الحياكة.
- مدارس البترول الحكومية مصاريفها تعد عالية بنسبة ما حيث يتراوح مصاريف المدرسة الحكومي بحسب عام ٢٠٢١ هو من ٩٠٠:١٠٠٠ جنيه.
- مصاريف مدرسة البترول والنقل البحري والصناعات المتقدمة الخاصة تتقسم حسب كل قسم بالمدرسة فتتراوح من ٣٠٠٠:٨٠٠٠ جنيه.
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