عروض بنده لعيد الأضحى وتخفيضات هائلة ومسابقات وخصومات

عروض هايبر بنده لعيد الأضحى، حيث يقدم هايبر بنده في هذه الفترة مجموعة هائلة من العروض والخصومات لجميع المدن العربية التي يتواجد فيها هايبر بنده، وأيضا تصل العروض لجيع فئات المنتجات المختلفة، حيث لا تنحسر العروض في فئة منتجات الأغذية والمشروبات عن منتجات العناية بالبشرة والشعر مثلاً، وإنما هي عروض شاملة وعامة، وبمناسبة عيد الأضحى فإن بنده قد أطلق العنان لنفسه وأعلن منذ وقت باكر عن خطة عروضه لعيد الأضحى المبارك، ولعل هذا لا يخفى عن المتابعين لصفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي سوف نستعرض لك عزيزي قارئ موقع “ثقفني”، أهم العروض التي رصدناها لك من خلال وحدة الرصد الخاصة بأسرة موقعنا “ثقفني”. ولقد تركنا إليك آخر المقال الرابط الرئيسي لهذا السيل من العروض، وسنقوم أولاً بأول بتفعيل التحديث المستمر لهذه العروض أيضا باستمرار فابق معنا.



منتج شامبو تريسان أحد عروض بنده لعيد الأضحى

على صفحة الهايبر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشرت الصفحة الرئيسية للماركت هذا العرض المغري لمنتج العناية بالشعر “شامبو تريسان“، حيث أن سعره اليوم في المملكة السعودية 49.65 ريالاً سعودياً، بدلاً من 65.95 ريالاً سعودياً، لكن للعبوة 500 مل. وهو أحد أنواع الشامبو المفيد والمغذي أيضا بشكل كبير لشعرك ويحافظ على نعومته. وخالي من البرابين والجلوتين.

توفير بلا حدود هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى hyper panda market

والآن وبداية من تاريخ 9/7/2021، يمكنكِ الآن الحصول على عروض مذهلة وتخفيضات رائعة من هايبر بنده السعودية. فعلى سبيل المثال وبمناسبة أيضا عيد الأضحى، تستطيعين الحصول على جميع منتجات المنزل الأساسية. بأسعار مخفضة بنسب هائلة. والعروض سارية من بداية الأربعاء 27 ذو القعدة وحتى الثلاثاء ثالث أيام العيد المبارك 1442. وحتى نفاذ الكمية المطروحة في أسواق بنده وخاصة السعودية. وفيما يلي إليكم أهم المنتجات المعروضة بأسعار وهمية.

أولاً: موز فلبيني/ إكوادوري: سعر الكيلو 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال، لكن الكمية محددة لكل عميل ب3 كيلو جرام فقط.

سعر الكيلو 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال، لكن الكمية محددة لكل عميل ب3 كيلو جرام فقط. ثانياً: سكر الأسرة الناعم: سعر ال2 كيس (10 كجم) بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 39.90 ريالاً.

سعر ال2 كيس (10 كجم) بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 39.90 ريالاً. ثالثاً: أرز أبيض بنجابي الشعلان: سعر 10كيلو جرام 58.95 ريالاً سعودياً بدلاً من 79.50 ريالاً.

سعر 10كيلو جرام 58.95 ريالاً سعودياً بدلاً من 79.50 ريالاً. رابعاً: حليب طويل الأجل كامل/ قليل الدسم المراعي (1 لتر) 10 + 2: سعر الكرتون 31.95 بدلاً من 44.95 ريالاً سعودياً.

سعر الكرتون 31.95 بدلاً من 44.95 ريالاً سعودياً. خامساً: مسحوق غسيل أومو مركز 5 كيلو جرام: سعر الوحدة منه 23.90 ريال سعودي فقط لا غير وبدلاً من 40.95 ريال.

سعر الوحدة منه 23.90 ريال سعودي فقط لا غير وبدلاً من 40.95 ريال. سادساً: دجاج ساديا (1.1 كيلو): سعر الوحدة 10 ريالا بدلاً من 16.50 ريالاً.

سعر الوحدة 10 ريالا بدلاً من 16.50 ريالاً. سابعاً: أرز سيلا هندي ديرة الخير (5كجم): سعر الوحدة منه 15 ريالاً بدلاً من 26.95 ريالاً. وهو من أجود الأنواع.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية موضوعنا، لكن أيضا لم تنتهي عروض هذا الهايبر الكبير والعظيم. فلقد كان هذا الموسم لعيد الأضحى من أفضل مواسمة، ونرجوا أن نكون قدمنا إليكم بياناً مختصراً. وإليك عروض هايبر بنده المستمرة.

