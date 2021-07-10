“جديد” أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يوليو 2021 هنا الأسعار الرسمية الجديدة

مع حلول اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تترقب المواطنون السعوديون والمقيمون، إعلان شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية، وذالك منذ فبراير من العام 2020 والتي تقرر فيه أن يكون التقييم للأسعار بصورة شهرية، وليس ربع سنوية كما كان في السابق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي للأسعار الجديدة يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، من خلال الحساب الرسمي لعملاق الطاقة العالمي شركة أرامكو، بعد دراسة لجنة التقييم للأسعار العالمية والتوقع للأسعار خلال الشهر الحالي، والذي بناءً عليه سيتحدد السعر الذي سيعمل به من صباح الأحد القادم في جميع محطات الوقود في السعودية.

جدول أسعار البنزين لشهر يوليو 2021

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أسعار سلعة من أهم السلع التي تؤثر في حياة كافة فئات المجتمع وهي أسعار الوقود، التي يتم تحدديها بصفة شهرية من قبل لجنة من الخبراء المتخصصون في مجال الطاقة، وفيما يلي كافة تفاصيل الأسعار في خلال الشهر الجاري والتي سيتم العمل بها من صباح باكر.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

من المحتمل بصورة كبيرة أن ترتفع الأسعار خلال شهر يوليو القادم ولو بنسبة بسيطة عن الأسعار الحالية، نظراً لعدة أسباب من أهمها أرتفاع الأسعار العالمية نتيجة أخفاق دول الأوبك بلس في أجتماعهم الأخير على في رفع الإنتاج، وكانت العقود الأجلة قد ارتفعت في تعاملات أمس الخميس ويأمل الخبراء أن يتم تثبيت السعر للشهر القادم، ولا يكون هناك زيادة في الأسعار نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون داخل المملكة، نتيجة تفشي فيروس كورونا ورأسيته الكبير على كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

أرامكو تحدد أسعار البنزين في السعودية

وكانت المملكة قد رصدت أنخفاض في نسبة أستهلاك الوقود من قبل المواطنين في الفترة الماضية خاصة من البنزين، وأصبح المواطن في المملكة يقتصد في أستخدام سيارته في قضاء حاجته، وهو ما أسر على الاستهلاك العام في السعودية وكان للمقيمين العامل الأكبر في أنخفاض الاستهلاك، وفيما يلي الأسعار المعمول بها في السعودية حتى مطلع الأحد القادم، موعد البيع بالأسعار الجديدة الخاصة بشهر يوليو.

أسعار البنزين المعمول بها في المملكة اليوم

حتى صباح الأحد القادم فأن الأسعار الرسمية للبنزين والد يزل والكيروسين والغاز في جميع محطات الوقود في المملكة، كما هو موضح لكم في الجدول التالي.