“خاص” هنا جدول أسعار البنزين لشهر يوليو 2021 أرامكو تحدد سعر بنزين 95/91 بناءً على الطلب

أسعار البنزين لشهر يوليو 2021 في المملكة، هو حديث المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على مدار اليوم، حتى يتم نشر الجدول الرسمي من قبل شركة أرامكو السعودية في العاشرة من مساء اليوم السبت، ولكن المواطنون يتوقعون أن يتم تخفيض السعر ولو بنسبة بسيطه بعد الانخفاض في الأسعار العالمية في الفترة الماضية، نتيجة عدة أسباب من أهمها فشل أجتماع مجموعة أوبك بلس، وانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا السلالة المعروفة أبسم دلتا، التي ضربت الهند وأنتشرن الآن في أغلب دول العالم.

جدول أسعار البنزين لشهر يوليو 2021

كانت اللجنة المكلفة بتحديد أسعار البنزين في السعودية، قد أستعرضا كافة التقارير الدولية الخاصة بأسعار خام البترول في الفترة الماضية والحالية لتستطلع وتتوقع الأسعار المتوقعة في المستقبل القريب، واستقرت على أن خام برنت يتجه نحو الانخفاض في المستقبل القريب لعدة أسباب، وبناءً عليه فأن الاتجاه هو أما تثبيت الأسعار على نفس أسعار السهر الماضي أما تخفيضها بنسب بسيطة وهو الأرجح.

أسعار الوقود العالمية هي العامل الأساسي في تحديد السعر داخل المملكة.

التوقعات للأسعار المستقبلية بناءً على تحليل الأسواق العالمية.

قيمة العملة الأمريكية في سوق العملات العالمية له دور في الأسعار التي تتبناها المملكة.

أتفاق الدول البترولية الكبرى “أوبك” في السياسات العامة للإنتاج من أهم العوامل.

عوامل تحديد أسعار البنزين في السعوديةأرامكو السعودية تحدد أسعار البنزين لشهر يوليو

تتبنى المملكة سياسة العرض والطلب وأن تكون الأسعار وفق السعر العالمي، ففي حالة أرتفاع الأسعار العالمية يتم رفع الأسعار في المملكة والعكس صحيح، وتجري التقييم كل شهر بعد أن كانت تجري عملية التقييم ربع سنوية ولكن منذ فبراير 2020 وهي تقيم السعر بصورة شهرية، مما يجعلها تتوافق مع الأسعار العالمية بصورة أدق.

تحديد أسعار البنزين لشهر يوليو

من المعروف أن الأسعار يتم تحديدها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم العمل بها في صباح اليوم التالي اليوم 11، وهو ما تتبناه المملكة بصورة دورية والليلة في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة سيتم تحديد السعر الجديد، الذي سيتم العمل به من باكر في جميع محطات الوقود في المملكة.