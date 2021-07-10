متاح الآن.. رابط نتائج التاسع سوريا 2021 حسب رقم الاكتتاب والاسم عبر رابط وتطبيق موقع وزارة التربية

نتابع معكم على مدار الساعة، رابط نتائج التاسع سوريا 2021، حيث لا تزالت عمليات البحث مستمر وفي تزايد من قبل عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف التاسع الاعدادي والشرعي، حيث يرغب الطلاب في التعرف على نتائج الشهادة الأساسية للعام الدراسي المنتهي، وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل حول موعد إعلان نتيجة الصف التاسع، وبحسب ما نشر على هذه المواقع فإنه من المقرر أن تعلن النتيجة اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، ويشرع العديد من الطلاب في الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع للحصول على النتائج، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على خطوات الاستعلام.

رابط نتائج التاسع 2021 في سوريا

أدى عشرات الالاف من طلاب الصف التاسع 2021 الإمتحانات النهائية الدورة الأولى خلال شهر يونيو الماضي، وفي هذا السياق قامت لجان التصحيح بالإسراع في أعمال تصحيح أوراق اجابات الطلاب ورصد درجات الطلاب، وقالت بأن أعمال التصحيح قد انتهت، وتجرى في هذه الأثناء عملية ضبط الدرجات من أجل أن يتم رفعها على موقع الوازرة عبر شبكة الانترنت، وقالت الوزارة أنه فور إعلان نتائج التاسع يمكن للطالب الدخول إلى رابط نتائج التاسع التابع للوزارة والاستعلام عن النتيجة حسب الاسم أو عن طريق رقم الاكتتاب، ونوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة للفصل الدراسي الثاني.

وزارة التربية نتائج التاسع 2021

زفت وزارة التربية نتائج التاسع 2021، حيث قالت الوزارة بأن نسبة النجاح قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وسجل أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدورة الأولى نحو 283 ألف و704 طالب وطالبة، ووفقا لتصريحات وزير التربية قال بأن سيتم الاعلان والكشف عن أسماء أوائل طلبة على مستوى المحافظات السورية دمشق، حمص، حلب وبقية المحافظات من خلال مؤتمر صحفي، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 عبر تطبيق الوزارة من خلال تحميله، وأدى طلاب التاسع الإمتحانات على الرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها البلاد، وسط إجراءات مشددة، حيث حرصت الوزارة على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، ولذلك لاخذت كافة الإجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية، وجاءت أسئلة الإمتحانات في مستوى الطلاب حيث راعت الفروقات بين الطلبة، وتستععد الوزارة إلى إعلان نتائج الصف التاسع خلال وقت قريب.

أولا يجب على الطالب الذي يرغب في الاستعلام عن نتيجة التاسع 2021 عبر رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ثانيا يقوم الطالب أو الطالبة بادخال البيانات الخاصة بهم اسم الطالب أو رقم الإكتتاب. ثالثا قم بالضغط على كلمة النتائج الإمتحانية. رابعا تحديد نتائج التعليم الأساسي. خامسا قم باختيار المحافظة التابع لها. سادسا انقر على إبدا البحث ليتم عرض النتيجة الخاصة بك.

نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب