تردد قناة كراميش 2021 بعد تحديث إشارة البث وجميع قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث دائما ما تجد ترددات قنوات الأطفال صدي واسع في دول العالم العربي، وخاصة القنوات الفضائية التي تساعد الأسر في تربية الأطفال، فهناك قنوات مخصصة للأطفال تقدم محتوي يهدف إلي تنمية وتثقيف الطفل من الناحية العملية والمهارية بالإضافة لعرض هذه القنوات فقرات تسلية وترفيه للأطفال من بين هذه القنوات موضوعنا اليوم وهو قناة كراميش.

قناة كراميش الفضائية منذ ظهورها من عدة سنوات وهي تحتل مكانة كبيرة وسط قنوات الأطفال والتي دائما عليها بحث مثل تردد قناة طيور الجنة، وكذلك تردد قناة كرتون نتورك CN Arabia بالإضافة إلي تردد قناة طيور بيبي وطيور العراق وغيرهم من القنوات الفضائية.

معظم هذه القنوات تقدم محتوي تعليمي وفي نفس الوقت ترفيهي متنوع ما بين أغاني وأناشيد وفقرات تعليم الحروف والأرقام للأطفال الصغار، حيث تتضمن فقرات القناة الأحاديث والقصص الإسلامية القصيرة التي تهدف إلي زرع تعاليم الإسلام في أنفس الأطفال، ليس هذا فقط بلا تجد تنوع كبير الفقرات الترفيهية مثل الألعاب وغيره من البرامج المسلية والممتعة.

كشفت إدارة قناة الأطفال كراميش الفضائية عن التحديث الجديد للقناة والذي يمكن المشاهد من متابعة ممتعة عن طريق أضافه التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11396.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تتمكن عزيزي القارئ من تحميل التحديث الأخير من تردد قناة بطوط من خلال وضع التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

هناك عمليات بحث كبيرة عن تردد قنوات ميكي فتجد أن تردد قناة ميكي كالتالي (تردد: 11528، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4، استقطاب أفقي، القمر الصناعي نايل سات)، أما عن تردد قناة ميكي كيدز فجاءت كالتالي:

تردد: 11526.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

يمكنكم الآن تنزيل جميع ترددات قنوات الأطفال الحديثة لشهر يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث لقنوات الأطفال الجديدة.

في الختام لا تتردد في ترك تعليق أسفل هذا المقال تردد قناة كراميش 2021 بعد تحديث إشارة البث وجميع قنوات الأطفال الجديدة.