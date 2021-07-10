موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44 برقم الهوية تعرف على رابط تحديث البيانات وتغير رقم الجوال

موعد صرف حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن، الاستعلام عن دعم برنامج حساب المواطن، قيمة الدعم المقدم من قبل البرنامج للمستفيدين، الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، أهداف برنامج حساب المواطن، تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، الفئات المستحقة لدعم برنامج حساب المواطن، الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر، أخبار برنامج حساب المواطن، كل هذه الكلمات هي التي تشغل بال الملايين من السعوديون المستفيدين من دعم البرنامج الأشهر والأكبر ليس في المملكة وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها فهو أفضل برنامج حماية أجتماعية في الوطن العربي لذا تجد كم المتابعة والاهتمام بكافة تفاصيله.

أعرف موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44

ساعات قليلة تفصل المستفيدين من دع برنامج حساب المواطن، قبل إيداع المبالغ المقررة لهم في حساباتهم الرسمية في البنك فالدفعة الحالية هي الدفعة 44، كان مقرر لها الصرف اليوم السبت 10 من شهر يوليو ولكن اليوم السبت هو عطله رسمية في المملكة، فتأجل الصرف لغداً الأحد بناءً على النظام المتبع من قبل البرنامج الذي أقره، أنه إذا تصادف موعد الصرف مع إجازة رسمية يتم تأجيله 24 ساعة، وهو ما سيطبق في هذه الدفعة.

موعد صرف حساب المواطن لصالح المستفيدين

من المعروف أن صرف دعم برنامج حساب المواطن يتطلب شروط منها ما يلي.

أن يكون الشخص سعودي الجنسية ولا يتواجد في أي من دور الرعاية الحكومية أو يكون مسجون.

أن تتوافر به شرط الدخل البسيط وأن لا يكون له أي نشاط تجاري أو له سجل تجاري.

أن يقل دخله الشهري عن 3000 ريال بالنسبة للفرد الأعزب.

أن يكون غير قادر على العمل أو من أصحاب الإصابات الخطيرة أو عنده عجز كلي أو جزئي يعيقه عن العمل.

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

ومن الصفحة الرئيسية يضغط على الخدمات الإلكترونية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الشخص الراغب في الاستعلام.

الدخول على الاستعلام عن برنامج حساب المواطن.

الضغط على أستعلام لتظهر له كافة التفاصيل.

ألية الاستعلام عن صرف حساب المواطن