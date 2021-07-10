حذر عالم بريطاني من "غزو" للحشرات سيؤثر على نهائي بطولة أمم أوروبا، الذي يقام على ملعب "ويمبلي"، الأحد، ويجمع منتخبي إنجلترا وإيطاليا.
وتم رصد الملايين من النمل الطائر بواسطة الرادار الخاص بمكتب الأرصاد الجوية فوق لندن والجنوب الشرقي لإنجلترا، حيث تعد الفترة الواقعة بين يونيو وسبتمبر، موسم التزاوج بالنسبة لهذه الحشرات.
ووفق أستاذ الاتصال العلمي بجامعة غلوستيرشير وزميل الجمعية الملكية لعلم الحشرات، آدم هارت، فإن أسراب الحشرات التي رصدت تمثل مجرد البداية لموسم التزاوج الخاص بالنمل هذا العام.
وأوضح هارت مازحا: "إذا كانت الظروف مواتية يوم الأحد، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة أسود على القمصان في ويمبلي".
وتوقع هارت أن يستمر انتشار النمل الطائر كبير الحجم خلال موسم الصيف، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأضاف: "النمل الطائر لديه أجنحة وأكبر من النمل العادي، علما أن الإناث أكبر حجما. تغادر هذه الحشرات أعشاشها في الأيام الدافئة التي تترافق مع رياح خفيفة، عقب سقوط الأمطار مباشرة".
وبيّن أن "النمل الطائر يتزاوج في الهواء، لتتجه الإناث لاحقا للأرض أو الأشجار، لتنبي الأعشاش، في حال نجاتها من الطيور".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "غزو حشرات" يهدد بتخريب نهائي أمم أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.