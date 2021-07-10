"غزو حشرات" يهدد بتخريب نهائي أمم أوروبا

حذر عالم بريطاني من "غزو" للحشرات سيؤثر على نهائي بطولة أمم أوروبا، الذي يقام على ملعب "ويمبلي"، الأحد، ويجمع منتخبي إنجلترا وإيطاليا.

وتم رصد الملايين من النمل الطائر بواسطة الرادار الخاص بمكتب الأرصاد الجوية فوق لندن والجنوب الشرقي لإنجلترا، حيث تعد الفترة الواقعة بين يونيو وسبتمبر، موسم التزاوج بالنسبة لهذه الحشرات.

ووفق أستاذ الاتصال العلمي بجامعة غلوستيرشير وزميل الجمعية الملكية لعلم الحشرات، آدم هارت، فإن أسراب الحشرات التي رصدت تمثل مجرد البداية لموسم التزاوج الخاص بالنمل هذا العام.

وأوضح هارت مازحا: "إذا كانت الظروف مواتية يوم الأحد، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة أسود على القمصان في ويمبلي".

وتوقع هارت أن يستمر انتشار النمل الطائر كبير الحجم خلال موسم الصيف، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف: "النمل الطائر لديه أجنحة وأكبر من النمل العادي، علما أن الإناث أكبر حجما. تغادر هذه الحشرات أعشاشها في الأيام الدافئة التي تترافق مع رياح خفيفة، عقب سقوط الأمطار مباشرة".

وبيّن أن "النمل الطائر يتزاوج في الهواء، لتتجه الإناث لاحقا للأرض أو الأشجار، لتنبي الأعشاش، في حال نجاتها من الطيور".