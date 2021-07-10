بعد تحريات.. السلطات المصرية توقع "طالب الطب المزيف"

أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لطالب في كلية الطب، يستغيث برئيس الجمهورية من ظلم وقع عليه بعد استبعاده من دخول الامتحانات في الفرقة الثانية في كلية طب القصر العيني، العديد من ردود الأفعال في مصر.

وكشف الطالب فادي أيمن تفاصيل قصته، حيث قال إنه فوجئ بشؤون الطلاب بالكلية تبلغه بأنه محروم من دخول الامتحانات، وطلبت منه الذهاب للشؤون القانونية المركزية في الجامعة.

وبعد ذهابه للشؤون القانونية، أبلغ فادي أن درجات نتيجة الثانوية الخاصة به مزورة، بالإضافة إلى أن رقم الجلوس الخاص به ملك لشخص آخر.

وأشار الطالب في تصريح لموقع "دوت الخليج"، إلى أنه توجه إلى إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتفاجأ بتغيير رقم الجلوس الخاص به، وطلب المساعدة لقرب موعد الامتحان.

وأكد أيمن أن الطالب الذي قام بتزوير الملف لا تربطه به أي علاقة ولا يعرفه إلا من خلال التحقيقات، لافتا إلى أنه بعد القبض على الطالب المزور، تم استدعاؤه لنيابة الأموال العامة بمحكمة جنوب القاهرة لسماع أقواله.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أمرت بحبس الطالب المتهم بانتحال صفة طالب آخر في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن "الطالب فادي فرج سعد، انتحل صفة الطالب الثاني فادي أيمن، وقام بتزوير النموذج 24 أ".

وأضافت التحريات أن الطالب قام بتزوير شهادة من الأحوال الشخصية باسم الطالب الأخير، وأن المجني عليه كان في كلية الطب البشري وعندما جاء لأداء الامتحان، تفاجأ بأن إدارة الكلية تخبره بأنه قام بتحويل أوراقه إلى طب الأسنان، وهو ممنوع من أداء الامتحان.

كذلك توصلت التحريات إلى أن الطالب المتهم، عندما زوّر شهادة الميلاد والهوية الشخصية لانتحال صفة الطالب فادي أيمن، قام بأخذ شهادة الثانوية العامة للمجني عليه من الكلية، ووضع صورته عليها.

وتمكن الطالب المتهم بعد تزوير المستندات، من تحويل الأوراق لكلية طب أسنان، ونجح في الامتحانات وتم نقله للفرقة الثانية.