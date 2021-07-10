اليابان: إخلاء 120 ألفا من مساكنهم بسبب الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - أرسلت السلطات اليابانية طلبات لإخلاء أكثر من 120 ألف من سكان بعض المقاطعات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، وذلك بعد أيام قليلة من وقوع انهيارات أرضية فى مدينة أتامى جنوب غربى العاصمة طوكيو.





وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تنبيهاتها بشأن أعلى معدلات هطول الأمطار فى ثلاث مقاطعات فى جزيرة كيوشو، مما دفع بعض الحكومات المحلية، إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء. وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على منتجع أتامى فى انهيارات أرضية قبل أسبوع، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 9 قتلى وفقدان 20. آخرين.

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