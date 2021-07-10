حريق هائل يزحف على قمم الجبال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

دفع حريق هائل بشمال كاليفورنيا- اندلع في أخشاب الأشجار الجافة- سلطات ولاية نيفادا المجاورة إلى إجلاء مجتمع محلي في المنطقة الحدودية، حيث قفز اللهب على قمم الجبال القريبة.

مجمع بيكوورث- حيث اندمج حريقين سببهما البرق- دخل يوم السبت ولم يظهر أي علامة على إبطاء اندفاع النيران شمال شرق منطقة غابات سييرا نيفادا، بعد أن تضاعف حجم الحريق قبل أيام قليلة فقط.

يهدد الحريق عدة منازل في جميع أنحاء الولايات الغربية التي من المتوقع أن تشهد حرارة مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يغطي الضغط المرتفع المنطقة.

أمس الجمعة، سجلت حديقة وادي الموت الوطنية في كاليفورنيا ارتفاعًا مذهلاً، بلغ 130 درجة فهرنهايت (54.4 درجة مئوية).

في حال التأكد من هذه الدرجات، سيكون أعلى ارتفاع تم تسجيله هناك منذ يوليو /تموز 1913، عندما وصلت منطقة صحراء فرنيس كريك نفسها إلى 134 درجة فهرنهايت (56.6 درجة مئوية)، والتي تعتبر أعلى درجة حرارة تم قياسها بشكل موثوق على الأرض.

وشهدت المناطق الجبلية الشمالية بكاليفورنيا بالفعل عدة حرائق كبيرة دمرت أكثر من عشرة منازل.

بالرغم من عدم وجود تقارير مؤكدة عن أضرار في المباني، فإن الحريق أدى إلى أوامر إخلاء أو تحذيرات لمئات المنازل والعديد من المخيمات في كاليفورنيا إلى جانب إغلاق ما يقرب من 200 ميل مربع (518 كيلومترًا مربعًا) من غابة بلوماس الوطنية.

أمس الجمعة، بلغت سرعة الرياح على قمم الجبال 20 ميلاً في الساعة (32.2 كيلومترا / ساعة) مصحوبة بالحرارة الشديدة، حيث اشتعلت النيران في أشجار الصنوبر الجافة، والتنوب، والشابارال (الغابة الحرجية).

مع ارتفاع الحرارة في الجناح الشمالي الشرقي بالقرب من الحدود، طلب مكتب شرطة مقاطعة واشو من الناس إخلاء بعض المناطق في المجتمعات الريفية في رانش هافن وفلاناغان فلاتس، شمال رينو.