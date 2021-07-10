نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد التصديقات الكويتية عبر وزارة الخارجية الكويتية Mofa.Gov.Kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد التصديقات الكويتية ، من أهم الخدمات الكويتية التي كثر عنها البحث خلال الفترة الحالية من قبل المواطنين والمقيمين بدولة الكويت؛ كيفية حجز موعد التصديقات الكويت، فمع تدشين إعلان وزارة الخارجية لدولة الكويت عن إتاحة الموقع الإلكتروني Mofa.Gov.Kw لتفعيل خدمة حجز مواعيد مسبقة من أجل تصديق الشهادات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات بالدولة، والحصول على كافة التصديقات المختلفة في شتي الخدمات بدولة الكويت، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي “Mofa.Gov.kw”، وسوف نوافيكم الآن من خلال موقع ثقفني عن كيفية حجز موعد لمكتب التصديقات بوزارة الخارجية بالكويت 2021 فتابعونا عبر السطور القادمة.

حجز موعد التصديقات الكويتية

أتاحت وزارة الخارجية موقع إلكتروني لحجز موعد التصديقات، بطريقة الاون لاين، حيث عملت وزارة الخارجية بدولة الكويت، على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت، بهدف التسهيل وتوفير الوقت والجهد والحماية من الذهاب للمقرات الحكومية، بسبب جراء تفشي جائحة كورونا، وقد أتاحت الوزارة العديد من الخدمات كالتالي:

عقد عمل أفراد و عقد عمل تجاري.

حصر الورثة.

الوكالة التجارية.

العقود الخاصة بشهادات الزواج والطلاق.

الشهادات الدراسية، والتوكيلات، وشهادة حسن السلوك و السير.

وكذلك شهادة المنشأ، و شهادة الوفاة، و شهادات لمن يهمه الامر.

التقارير الطبية.

الإجازات المرضية.

شهادة راتب، وشهادات جواز السفر، و بيانات رخص القيادة.

الفواتير التجارية.

حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

إتاحة وزارة الخارجية الكويتية، العمل على حجز موعد لزيارة الوزارة وانهاء كافة الخدمات، حيث يستطيع المواطن والمقيم في الجولة حجز الموعد من خلال اتباع الخطوات التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الكويت Mofa.Gov.Kw

إدخال الرقم المدني، ورقم الهاتف.

اختيار نوع الفرع، ثم تحديد المكتب المراجع.

اختيار نوع المعاملة، ثم الكبس على التالي.

اختيار فترة العمل “صباحية أم مسائية”

كتابة تاريخ الموعد المطلوب، ثم الكبس على التالي.

قم الآن باستكمال إجراءات بشكل صحيح.

الآن تمت عملية الحجز أون لاين بنجاح، وسيتم إرسال رمز تحقق الحجز، والذي سوف يقدم للموظف المختص في وزارة الخارجية.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2021.