نتائج الإمتحانات في الجزائر 2021

يتطلع الكثير من الطلاب بالشهادة الإبتدائية في مدن الولايات الجزائرية، هذه الأيام لنتيجة الشهادة الإبتدائية, وعليه فقد قامت وزارة التربية الوطنية عن الإعلان ونشر نتائج الإمتحانات الإبتدائية في الجزائر 2021، وتم هذا بعد الإنتهاء من الإمتحانات في كافة المحافظات في الجزائر وسوف يتم الإعلان إلكترونياً عن طريق الرابط الخاص بالإدارة.كيفية التسجيل علي رابط نتائج التعليم بالجزائر 2021
- يتم الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ
- ثم يتم الضغط علي زر تسجيل جديد
- ويمليء الإستمارة الخاصة بالبيانات التي تظهر أمام الطالب
- يكتب إسم المستخدم وأيضا كلمة المرور ويتم كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف
- يجب علي الطالب مراجعة البيانات التي تم تدوينها للتأكد من صحة البيانات
- ثم يكتب بيانات ولي الأمر بالكامل
- ويضغط بعد هذا علي زر الأبناء المتمدرسين ويتم إختيار تسجيل جديد
- ويدخل معلومات عن الطالب الإبن ثم طباعة الإستمارة
بعد أن يتم حصول الطالب علي رقم التسجيل بهذا يوفر الموقع الإلكتروني للوزارة الحصول علي نتائج الإمتحانات الإبتدائية في الجزائر 2021 ومن الممكن أيضا الحصول علي تلك النتائج عن طريق الخطوات الآتي ذكرها:
- يكتب رقم التسجيل الخاص بالطالب
- ويكتب الرقم السري الخاص به
- ثم الرمز المرسل علي الهاتف
- ثم يضغط علي إتظهار النتيجة النهائية
وتجدر الإشارة أنه قد تم الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإبتدائية 2021 في نفس العام في الجزائر، خلال الشهر الماضي وقد صرح خبراء التعليم بالجزائر أن جميع الإمتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط ولم يأتي أي شكوي من الامتحانات علي الإطلاق.
الوسوم
يتطلع الكثير من الطلاب بالشهادة الإبتدائية في مدن الولايات الجزائرية، هذه الأيام لنتيجة الشهادة الإبتدائية, وعليه فقد قامت وزارة التربية الوطنية عن الإعلان ونشر نتائج الإمتحانات الإبتدائية في الجزائر 2021، وتم هذا بعد الإنتهاء من الإمتحانات في كافة المحافظات في الجزائر وسوف يتم الإعلان إلكترونياً عن طريق الرابط الخاص بالإدارة.كيفية التسجيل علي رابط نتائج التعليم بالجزائر 2021
- يتم الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ
- ثم يتم الضغط علي زر تسجيل جديد
- ويمليء الإستمارة الخاصة بالبيانات التي تظهر أمام الطالب
- يكتب إسم المستخدم وأيضا كلمة المرور ويتم كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف
- يجب علي الطالب مراجعة البيانات التي تم تدوينها للتأكد من صحة البيانات
- ثم يكتب بيانات ولي الأمر بالكامل
- ويضغط بعد هذا علي زر الأبناء المتمدرسين ويتم إختيار تسجيل جديد
- ويدخل معلومات عن الطالب الإبن ثم طباعة الإستمارة
بعد أن يتم حصول الطالب علي رقم التسجيل بهذا يوفر الموقع الإلكتروني للوزارة الحصول علي نتائج الإمتحانات الإبتدائية في الجزائر 2021 ومن الممكن أيضا الحصول علي تلك النتائج عن طريق الخطوات الآتي ذكرها:
- يكتب رقم التسجيل الخاص بالطالب
- ويكتب الرقم السري الخاص به
- ثم الرمز المرسل علي الهاتف
- ثم يضغط علي إتظهار النتيجة النهائية
وتجدر الإشارة أنه قد تم الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإبتدائية 2021 في نفس العام في الجزائر، خلال الشهر الماضي وقد صرح خبراء التعليم بالجزائر أن جميع الإمتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط ولم يأتي أي شكوي من الامتحانات علي الإطلاق.
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