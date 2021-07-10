بايدن يختار باور وجارسيتى سفيرى الولايات المتحدة فى فرنسا والهند

جدة - نرمين السيد - وكامبل باور (57 عاما) عملت سفيرة لبلادها فى بروكسل بين عامى 2013 و2017 وكانت سابقا عضوا فى قيادة الحزب الديمقراطى (2008-2012) وشاركت فى حملتى باراك أوباما الرئاسيتين، وفقا لسير ذاتية نشرتها الرئاسة ووزارة الخارجية. كما ترأس أريك جارسيتى بلدية ثانى أكبر مدينة أمريكية منذ عام 2013، ولكن اختياره سفيراً ما زال فى حاجة إلى مصادقة الكونجرس. وكان جارسيتى رفض فى وقت سابق تولى منصب كبير فى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

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