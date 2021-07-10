مقتل 4 من الشرطة الأفغانية فى اشتباكات مع طالبان جنوب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "1 تى فى نيوز"، أكدت مصادر محلية مقتل 4 من ضباط الشرطة، وإصابة اثنين آخرين إثر اشتباك مع مسلحى طالبان فى ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.
وبحسب القناة، وقع الاشتباك فى مدينة لشكر كاه عاصمة الولاية.
وكانت حركة "طالبان" أعلنت فى وقت سابق أنها تمكنت من توسيع سيطرتها، وزادت من نفوذها على الأرض فى أفغانستان، وسيطرت على عدد من المعابر الحدودية مع دول الجوار، مثل إيران وطاجيكستان.
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