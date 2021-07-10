ماليزيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا لليوم الثاني

سجلت ماليزيا رقما قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغ 9353 حالة.

كانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد سجلت أمس الجمعة 9180 إصابة. ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 827191.

على الرغم من أن منطقة جنوب شرق آسيا تجنبت الأسوأ عند انتشار جائحة كورونا في العام الماضي، فإنها تواجه الآن زيادة قياسية في الوفيات والإصابات وانخفاض معدلات التطعيم في الوقت نفسه إذ تعرقل سلالات شديدة العدوى جهود السيطرة على الفيروس.

ومع تأهب بلدان مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لرفع القيود الباقية لمكافحة الجائحة بعد تفش كارثي للمرض، تشدد حكومات جنوب شرق آسيا الإجراءات، على أمل أن تساهم إجراءات الإغلاق في الحد من الزيادات الكبيرة والسريعة في الإصابات التي بدأت في مايو/أيار.