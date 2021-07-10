moch.gov.iq رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 بالعراق وخطة توزيع 500 ألف قطعة

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 من خلال بوابة وزارة الإعمار والإسكان moch.gov.iq هو ما يحتاج إليه الكثير من العراقيين الراغبين في الحصول على قطع أراضي سكنية، بحسب ما أعلنته وزارة الإعمار والإسكان عن طرحها قطع أراضي للعراقيين وفق شروط محددة، على أن يتم توزيع هذه الأراضي السكنية في كافة أنحاء العراق وغير مقتصرة على محافظة بعينها أو منطقة واحدة لكي يستفيد منها جميع المواطنين العراقيين في كل مدينة.

moch.gov.iq رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 بالعراق

وقالت وزارة الإعمار والإسكان أن قطع الأراضي السكنية المطروحة يصل عددها إلى حوالي 500 قطعة أرض سكنية، وأن التقديم للحصول على إحدى القطع يكون من خلال البوابة الإلكترونية وأن التقديم يكون آلي وليس يدوياً وأنه على من يستوفي الشروط التقدم للحصول على إحدى قطع الأراضي السكنية إلكترونياً.

رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 في بغداد

قال السيد الكاظمي أن المرحلة الأولى تضم حوالي ثلاثمائة ألف قطعة أرض وهي مخصصة لمساعدة الشباب العراقي على مواجهة الحياة وتطبيق رؤية مستقبلية أفضل، مؤكداً أن هناك شروط ومعايير لقبول الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية وأن التقديم في مواعيد محددة لكل محافظة وأن التقديم على بوابة وزارة الإعمار والإسكان العراقية .

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن الوزارة من المقرر أن تبدأ في تلقي الطلبات من المواطنين للحصول على قطع أراضي سكنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأنه سيتم توزيعها على ذوي الشهداء والموظفين والمواطنين لحل السكن في البلاد على أن يتم تقسيط ثمنها في مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاماًَ.