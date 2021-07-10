أمريكا ترفض إرسال قوات إلى هايتى بعد اغتيال رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - ردت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بالرفض على طلب هايتى لإرسال قوات للمساعدة فى تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، رغم تعهدها بالمساعدة فى التحقيق.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الانتخابات ماتياس بيير، إنه جرى طرح طلب هايتى للمساعدة الأمنية الأمريكية خلال محادثة بين رئيس وزراء هايتى المؤقت كلود جوزيف، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، يوم الأربعاء الماضى.

وأشار بيير، إلى أن هايتى قدمت طلبًا بإرسال قوات إلى مجلس الأمن الدولى أول أمس الخميس، قائلاً:"إننا فى موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد - الميناء والمطار والبنية التحتية للطاقة- قد تكون هدفًا".

وأضاف الوزير، أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو إتاحة إمكانية المضى قدمًا فى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى 26 سبتمبر.

فيما أكد مسؤول كبير فى الادارة الامريكية أنه "لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية امريكية فى الوقت الحالى".

ويجب موافقة مجلس الأمن الدولى على إرسال قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى هايتى، إذ قال خوسيه لويس دياز، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة فى هايتى تلقت الرسالة وتجرى دراستها.