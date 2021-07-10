الجيش الإسرائيلي يعلن محاولة تهريب أسلحة "كبيرة" من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، قائلا إن العملية هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، فيما توعد بالتصدي لهذه الأنشطة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه جرى ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.
وقال أدرعي، إن استطلاعات جيش الدفاع رصدت في الليلة الماضية مشتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة.
وأضاف المتحدث أن قوات من الجيش والشرطة هرعت إلى المكان وتمكنت من ضبط قطع السلاح التي تقدر قيمتها بنحو 2.7 ميليون شيقل جديد، أي نحو 822 ألف دولار.
وأردف أدرعي أن جيش الدفاع يفحص إمكانية تقديم "حزب الله" مساندة لمحاولة التهريب، بينما يحقق بتعاون مع الشرطة هوية من المتورطين فيها.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته نشاطاتها في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية.
وأوردف أدرعي أنه في الأسبوع الماضي تم كشف النقاب عن تورط مسؤول في "حزب الله" شغل منصب مستشار أمني سابق لنصر الله، في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود مع إسرائيل وهو المعروف بالحاج خليل حرب.
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