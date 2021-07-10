السودان لـ إثيوبيا: توقفوا عن الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، قال عباس، إن السودان "يدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة، ويحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة".
وتأتى تصريحات وزير الرى السودانى ردًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، الذى اعتبر، أمس الجمعة، أن مجلس الأمن أنهى مسألة تدويل السد وأعاده إلى الاتحاد الإفريقى، واعتبر أنه "كان يفترض أن لا يخرج عنه".
وعقد مجلس الأمن الدولى جلسة استثنائية، مساء أول أمس الخميس، حول هذا الملف، مشددًا على ضرورة متابعة المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل التوصل إلى توافق بشأنه.
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