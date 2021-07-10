أستراليا: سكان سيدنى يستعدون لأطول إغلاق بسبب كورونا

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج"، قالت رئيسة وزراء ولاية ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، خلال مؤتمر صحفى: "سوف تسوء الأوضاع قبل أن تتحسن"، مشددة على أنه "إذا لم نخفض مستوى الأشخاص المصابين فى سيدنى، فلن نستطيع تغيير الوضع للأحسن بسرعة قدر المستطاع، أو بسرعة مثلما يجب علينا".
وأشارت بيريجيكليان إلى أن هناك 26 شخصًا أصيبوا بالفيروس أثناء تواجدهم فى سيدنى، حيث وصلت حصيلة الإصابات الجديدة بسلالة دلتا إلى 489 حالة حتى آلان.
وحذرت المسؤولة الأسترالية من أنه فى حال لم يتم السيطرة سريعًا على الوضع، فسوف يستمر إغلاق سيدنى لما بعد 16 يوليو.
فيما فرضت الحكومة إجراءات تباعد اجتماعى أكثر صرامة، أمس الجمعة، من بينها السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة التسوق لشراء الطعام أو غيرها من السلع الأساسية مرة فى اليوم.
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