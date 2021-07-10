بالصور.. كيف يبدو كوكب المريخ؟

تمكنت مركبة "تشورونغ" الصينية الجوالة، من التقاط مجموعة من الصور الحديثة لكوكب المريخ.

وتنقلت المركبة الصينية "تشورونغ" لأكثر من 300 متر على سطح المريخ، وأرسلت صورا جديدة لصخور الكوكب الأحمر والرمال والغبار.

وذكر مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن المركبة الجوالة "تشورونغ" عملت على سطح الكوكب الأحمر لليوم المريخي الـ54، وذلك حتى الخميس الماضي، وسافرت أكثر من 300 متر.

ويعتبر اليوم على كوكب المريخ أطول من نظيره على الأرض بحوالي 40 دقيقة.

ومنذ هبوط المركبة الجوالة على سطح المريخ، سافرت متجهة جنوبا للقيام بعمليات فحص واستكشاف معنية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وتلتقط كاميرا التضاريس الملاحية صورا للأشكال الأرضية على طول الطريق بشكل يومي، فيما تم تشغيل رادارات رصد ما تحت الأرض، وأدوات قياس الأرصاد الجوية، وكواشف المجال المغناطيسي السطحي للقيام بعمليات التعقب والكشف.

وعندما تصادف المركبة الجوالة "تشورونغ" أشكالا أرضية مهمة مثل الصخور والكثبان الرملية، تقوم كاشفات المكونات السطحية والكاميرات متعددة الأطياف بإجراء عمليات اكتشاف من نقطة ثابتة.

وفي صورتين لصخور المريخ، يمكن رؤية خصائص مكونات الصخور والأخاديد المريخية من المركبة الجوالة بوضوح، بينما كانت بعض أسطح الصخور مغطاة بالغبار.

وأطلقت الصين مهمة "تيانون-1" التي تتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة في 23 يوليو 2020.

وهبطت مركبة الهبوط التي تحمل المركبة الجوالة في الجزء الجنوبي من "يوتوبيا بلانيتيا"، وهي سهل شاسع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، في 15 مايو.

وانطلقت المركبة الجوالة "تشورونغ" من منصة هبوطها إلى سطح المريخ في 22 مايو الماضي، وبدأت استكشافها للكوكب الأحمر، لتصبح الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تهبط وتشغل مركبة على سطح المريخ.