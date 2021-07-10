أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة يوليو 2021 // الانخفاض سيد الموقف عالمياً ومحليا الأسعار المعدلة

أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يوليو، هي حديث الملايين من السعوديون والأجانب المقيمين في المملكة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس المملكة فقط، بسبب ما خلفه فيروس كورونا من أثار كارثية على الاقتصاد العالمي، وهو ما أنعكس على المواطن العادي الذي أصبح بلا عمل، ومن يعملون لا يستطيعون تلبية حاجاتهم الأساسية، نتيجة أرتفاع الأسعار في كل السلع الأساسية ومنها المشتقات البترولية.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

تترقب الناس في المملكة أجتماع لجنة التسعير الليلة والمقر فيها إعلان الأسعار الجديدة، التي سيتم العمل بها صباح غداً الأحد، وتتمنى المواطنون أن تراعي اللجنة أحوال الناس وأن يكون قرارها يصب في مصلحتهم، ويعلنون تخفيض الأسعار المحلية تماشياً مع الانخفاض العالمي للعقود الأجلة أمس الجمعة إلي حوالي 3%، وهو ما سيكون له تأثيره الإيجابي على حياة المواطنون.

أسعار البنزين الجديدة في المملكة تحديث يوليو

فيروس كورونا يتحور والدول العالمية الكبرى تستحوز لشعوبها باللقاحات، وهو ما دعا الدول الفقيرة إلي مطالبة الدول الغنية بالعدالة في توزيع اللقاح، كل ذالك له تداعياته على الاقتصاد العالمي المتهالك، الذي ما بدأ يتعافى سرعان ما أصابه الوهن مرة أخرى بسبب الوباء التمحور من سلالة “دلتا”، التي بدأت في الهند ثم انتشرت في جميع دول العالم تقريباً الآن، مما يجعل الطلب على النفط غير مستقر بسبب عدم وضوح الرؤية الخاصة بالوباء حول العالم.

التوقعات للأسعار العالمية في الفترة القادمة

يتوقع خبراء الطاقة العالمية أن ألأسعار الجديدة سوف تتراجع خلال الفترة القادمة، مع أنتشار أوسع للفيروس في دول العالم مما يجعل الطلب على النفط ينخفض وبالتعالي تنخفض الأسعار العالمية، وكان لفشل دول الأوبك بلس في أجتماعهم الأخير التأثير المباشر على الأسعار العالمية بالسلب.

أسعار المشتقات البترولية في السعودية

تعمل المحطات المنتشرة في المملكة بالأسعار التالية حتى اللحظة قبل تعديل الأسعار من قبل أرامكو