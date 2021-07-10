السفير المصرى فى كوناكرى يلتقى وزير التعاون والتكامل الإفريقى الغينى

وتناول السفير المليجى خلال اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا واهتمام المسؤولين فى البلدين بدعمه وتعزيزه فى كافة المجالات. كما بحث السفير مع الوزير الغينى خطوات الإعداد للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد وزير التعاون والتكامل الإفريقى الغينى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصرى والغينى لدفع وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي والقارى والدولى، معبرًا عن تقديره الكبير لمصر.
وتطلع الجانب الغينى للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة والثرية فى مجالات التنمية المختلفة والتى تابعها عن قرب سواء من خلال عمله السابق فى البنك الإفريقى للتنمية أو البنك الإسلامى للتنمية.
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