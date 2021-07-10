نتائج البكالوريا 2021 تونس برقم الترسيم موقع وزارة التربية الرسمي موقع نتائج البكالوريا

نتائج البكالوريا 2021 تونس، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع نتائج البكالوريا 2021 تونس الدورة الرئيسية، حيث أن وزارة التربية التونسية قد انتهت من كافة الأعمال السابقة لإعلان النتيجة، من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والتجميع والمراجعة النهائية، لذلك فقد تم الإعلان عن نتائج الباك في تونس، كما قامت وزارة التربية التونسية، بتوجيه الشكر للطلاب والطالبات، على مجهودهم طوال العام الدراسي المليء بالصعوبات بسبب فيروس كورونا، وقد تم عقد امتحانات البكالوريا 2021 تونس، في ظل إجراءات مشددة من قبل الوزارة بسبب فيروس كورونا، حفاظاً على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد نجحت وزارة التربية التونسية في إجراء الامتحانات باتخاذ كافة سبل الحماية والوقاية للطلاب والطالبات وكذلك السادة المعلمين، وجميع القائمين على الامتحانات.

موقع نتائج البكالوريا 2021 تونس

تعد وزارة التربية التونسية من أكثر الوزارات التي نجحت في تسخير التكنولوجيا الحديثة لصالح التعليم، فبعد أن تم إغلاق المدارس بسبب كورونا اتجه العالم كله لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعليم عن بعد، وكانت وزارة التربية التونسية رائدة في ذلك، فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، والمنصات التعليمية التي تم من خلالها شرح جميع المواد الدراسية، في كافة الصفوف الدراسية من خلالها، بالإضافة إلى القنوات الفضائية الكثيرة، كما أتاحت العديد من المواقع الإلكترونية لرفع نتائج الباك 2021 تونس من خلالها، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو أي مؤسسة تعليمية لمعرفة النتيجة، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال موقع وزارة التربية التونسية الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الباك

رفعت وزارة التربية التونسية النتيجة على موقع وزارة التربية الرسمي، وذلك تسهيلاً على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث أنه ببعض الخطوات البسيطة يتم استخراج النتيجة بشكل بسيط وسلس، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة استخراج نتائج الباك 2021 تونس.

الدخول إلى موقع وزارة التربية التونسية الرسمي.

إدخال رقم الترسيم الخاص بالطالب أو الطالبة.

للحصول على كشف الأعداد يتم إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية.

إدراج رمز التحقق الموجود ثم الضغط على أيقونة “بحث” سوف تظهر النتيجة في الحال.

وزارة التربية التونسية

حرصت وزارة التربية التونسية. على أن يحصل كل طالب على حقه وذلك من خلال التدقيق والمراجعة والمراجعة النهائية. قبل أن يتم إعلان النتيجة بشكل رسمي. كما حرصت كل الحرص على رفع النتائج إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية التونسية.