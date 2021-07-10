“محدث” إيداع دعم حساب المواطن الدفعة الـ44 للمستفيدين | رابط الاستعلام عن الاستحقاق للمستحقين برقم الهوية

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء دعم حساب المواطن الدفعة 44 للمستفدين من البرنامج، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 11 يوليو 2021، حيث سيبدأ البرنامج بإيداع الدعم المالي والنقدي في حسابات المواطنين المشمولين ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويترقب الكثير من المواطنين الذي لديهم حق الاهلية في الإستفادة من برنامج المواطن نزول دعم الدفعة الرابعة والأربعين في حساباتهم البنكية، ويمكن الاستعلام عن دفعة شهر يوليو من خلال الرابط المخصص لبرنامج حساب المواطن، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم الخطوات التي تمكنكم من معرفة تفاصيل الدفعة الخاصة بكم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يستطيع المواطنون الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن برقم الهوية، من أجل الاستعلام عن ايداع الدعم في حساباتهم، تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن قد أوقف التسجيل بشكل مؤقت، وذلك بعد أن تم ايداع الدفعة التاسعة والعشرون في حسابات المواطنين خلال شهر أبريل المنصرم العام المنقضى، وكشف من خلال بيان رسمي عن الأسباب التي جعلت التسجيل يتوقف، حيث ذكر بأن الوازرة قد قامت بتعديل عدد من الضوابط الجديد للمواطنين المشمولين في قوائم الدعم وتضم الفرح المستقل، وأضاف البيان بأن التسجيل متوقف للدفعات الجديدة، وبلغ اجمالي المواطنين المستحقين للدعم في برنامج المواطن نحو 12.7 مليون مواطن ومواطنة.

رابط الاستعلام حساب المواطن

نستعرض لكم الرابط المخصص لاستعلام حساب المواطن للتأكد من نزول الدفعات وقيمة الدعم التقدي، يذكر أن الشهر الماضي كان برنامج حساب المواطن قد أودع مبلغ 1.9 مليار ريال في حسابت المستفيدين دفعة 43، وبحسب احصائيات الوزارة فقد سجل إجمالي أعداد المواطنين الذين يتلقون دعم حساب المواطن نحو 10.5 مليون مستفيد، وقد سجل متوسط دعم العائبة الواحدة الشهر الماضي للدفعة الثالثة والأربعون نحو 1054 ريالاً، وننتقل الآن لنتعرف على كافة الخطوات من أجل الاستعلام عن حساب المواطن.

رابط موقع حساب المواطن تسجيل دخول

للاستعلام عن دفعة شهر يوليو الدفعة 44، نوفر لكم شرح خطوة بخطوة لكي تتمكنوا من التعرف على القيمة النقدية التي أودعت في حساباتكم، كل ما عليكم هة اتباع الخطوات التالية.