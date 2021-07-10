الجزائر.. مصرع 27 شخصا على الأقل في حادثي سير

قضى 27 شخصا على الأقل، مساء الجمعة، في حادثي سير في الجزائر، وفق ما أفادت السبت وسائل إعلام محلية.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 18 شخصا بينهم ستة أطفال قضوا مساء الجمعة، من جراء اصطدام بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق يربط بين قسنطينة وجيجل في شمال شرق البلاد.
وفي برج باحي مختار في أقصى جنوب البلاد، أوقع اصطدام بين عربة رباعية الدفع وشاحنة تسع وفيات، وفق قناة الحياة التلفزيونية الجزائرية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القناة إن أسباب الحادث قد تكون سوء الرؤية في هذه المنطقة الصحراوية.
وبحسب "المندوبية الوطنية للسلامة المرورية"، وهي هيئة حكومية، قضى 3275 شخصا في حوادث سير في الجزائر في العام 2019 فيما أصيب أكثر من 30 ألفا، وذلك في حصيلة سجّلت تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة.
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